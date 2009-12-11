DTP binasına saldırı son anda önlendi

T24 - Konya’da DTP İl Binasına molotof kokteylli saldırı hazırlığında olduğu iddia edilen yaşları 14 ile 22 arasında değişen 9 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Polis, bir grup gencin, Tokat’ın Reşadiye İlçesi’nde 7 askerin hain saldırı sonucu şehit düşmesine ve son günlerde terör örgütü PKK yandaşlarının kent merkezlerinde yaptıkları yasa dışı gösterilere tepki için Hazım Uluşahin İş Merkezi’nin 5’inci katında bulunan DTP İl Binası’na molotof kokteylli saldırı düzenleneceği ihbarını aldı. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda Terörle Mücadele Şubesi ekibi sevk edildi.

Polis, iş merkezi önüne ayrı ayrı gruplar halinde gelen ve yaşları 14 ila 22 arasında değişen 9 genci gözaltına aldı. Gözaltına alınanların 4’ü Terörle Mücadele Şubesi’ne, 5’i de Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Aramada, gözaltına alınan gençlerin elindeki iki poşette molotof kokteyli bulunduğu ortaya çıktı.

9 kişinin sorgulandıktan sonra bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

