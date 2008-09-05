DTP’ Başbuğ’u fahri hemşeri olarak görmüyor

Diyarbakır'da sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle görüşen ve "Diyarbakırlıların bize fahri hemşerilik vermesi lazım" diyen Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'a DTP'lilerden tepki geldi. DTP Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal, "Fahri hemşerilik istemesi oralı olduğunu göstermez, hemşerilik beratı halkın iradesi ve onun temsilcisinin takdiridir" dedi.

DTP Siirt Milletvekili Osman Özçelik ise "askerlerin fahri hemşeriliği sevdiğini' belirterek "bu Kenan Evren alışkanlığıdır, ancak çatışmalı ortam son bulduğunda Diyarbakır'ın fahri hemşerisi olabilir" diye konuştu. DTP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan da "Fahri hemşeri olabilmesi için öncelikle Diyarbakır halkının bütününü kucaklamaları, halkın seçtiğine, halkın iradesine saygı göstermeleri gerekir" dedi.

DTP milletvekilleri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un Diyarbakır'da bazı sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile yaptığı görüşmeyi ve "Fahri Hemşerilik' talebini ANKA'ya değerlendirdi. DTP Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal, Başbuğ'un sivil toplum örgütü adı altında "birileri' ile bir araya gelmesi ancak Büyükşehir Belediye Başkanı'nı dışlamasının anlamlı olduğunu belirtti. Birdal, "Fahri hemşeriliği, bu onuru Diyarbakır halkı verir. Birilerinin kendini oralı ilan etmesi, oralı olduğunu göstermez. Fahri Hemşerilik halkın iradesi ile seçtiği Büyükşehir Belediyesi'nin takdiridir." diye konuştu.

“Generaller Kenan Evren gibi davranıyor”

DTP Siirt Milletvekili Osman Özçelik ise "askerlerin fahri hemşeriliği sevdiği'ni belirterek "bu Kenan Evren alışkanlığı. Kenan Evren anayasasının değişmezliğini savunan generaller Kenan Evren gibi davranmaya devam ediyor. Diyarbakır'ın fahri hemşerisi olunabilmesi için çatışmalı ortamın demokratik sürece geçmesi için çaba gösterilmesi lazım. Toplumsal barış sağlandığı zaman Diyarbakır'ın fahri hemşerisi olabilir." dedi. Özçelik, Başbuğ'un bazı sivil toplum örgütleriyle yaptığı görüşmeleri ise "işe yaramaz" şeklinde değerlendirdi.

“Halkın seçtiğine saygı gerekir”

DTP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan da, Genelkurmay Başkanı'nın kuvvet komutanları ile Türkiye'nin her yerinde ziyaretler yapmasının, sivil toplumla görüşmesinin doğal olduğunu, abartılmaması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Ancak Diyarbakır gibi bir büyükşehirde, güneydoğunun en büyük kentinde, halkın iradesiyle seçilmiş yerel yönetimler göz ardı ediliyorsa bu ziyaretin önemi yoktur. TTB, barolar ve insan hakları kuruluşları gibi bölgenin sorunları konusunda en duyarlı kesimlerle görüşülmüyor. Geriye kala kala hükümetten ihale beklentisi olan iş çevreleri, AKP yandaşları, cemaat sermayesi, AKP hükümetinin bölgeye özenle seçip gönderdiği mülki erkan kalıyor. Görüşme bunlarla yapılıyorsa, bu görüşmelerde de bir ayrımcılık yapılıyorsa, bütün halkı temsilcilerini kucaklayamamış bir görüşme fotoğrafı veriliyorsa, buna sebep olanların biraz da kendilerinin düşünmesi gerekir."

Fahri hemşeri olunabilmesi için Diyarbakır halkının bütününün kucaklanması gerektiğine işaret eden Kaplan, "25 yıldır süren bir çatışmanın tarafı durumunda olan Silahlı Kuvvetler'in en azından öncelikli olarak, silahların susması, akan kanın durması konusunda, halkın kaygılarını da dikkate alarak, kendilerinin bir çözüm projesi varsa, Türkiye'nin birliği ve demokrasisi için, halka bu güveni, bu umudu vermeleri gerekiyor. Fahri hemşeri olmak istiyorlarsa öncelikle halkın büyük bir oy oranıyla seçtiği yerel yönetimlerin bu tür beratları verdiğini düşünerek, halkın iradesine, seçtiklerine saygı göstermeleri gerekir. İstiklal Savaşını birlikte vermiş kürt yurttaşlarımızın da katıldığı bir Zafer Bayramında dahi Meclis'te grubu bulunan DTP'yi dışlayarak halkın özgür iradesi karşısında duruş göstererek hiç kimse orada 2 yıl görev yaptı diye fahri hemşerilik beklentisi içine girmesin. Saygı beklemek Diyarbakır halkının en büyük hakkıdır. Temsilcilerine yapılan ayrımcılık halka yapılmıştır. Halk bir bütün olarak kucaklandığında silahlı kuvvetleri de başbakanları da siyasi partileri de bütün renkleri de sevgiyle kucaklayacaktır." diye konuştu.