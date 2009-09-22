DTP, Bakan Eker'in bayram programını bozdu

Diyarbakır'da Tarım Bakanı Mehdi Eker'in DTP'ye yapmak istediği bayram ziyareti son anda DTP'liler tarafından rededilince, DTP'yi ziyaret edemeyen Eker, diğer parti ziyaretlerini de iptal etti.



Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker'in, dün AK Parti tarafından açıklanan programında bulunan DTP ziyareti, yarım saat öncesinde DTP İl Başkanlığı tarafından iptal edildi.



İptal ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Ancak DTP yöneticilerinin son dönemde çıkan çatışmalarda çok sayıda PKK'lının öldürülmesi nedeniyle partililerin tepkisinden çekindikleri için Bakan Eker'i kabul etmedikleri öğrenildi.



DTP'nin kabul etmediği tarım bakan'ının programındaki CHP ve Saadet Partisi ziyaretleri ise Mehdi Eker tarafından iptal edildi.



Diğer partilere bayram ziyaretinin iptal nedeni öğrenilemezken Bakan Eker'in, şehir dışına çıkıtğı bildirildi.



