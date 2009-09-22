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Politika

DTP, Bakan Eker'in bayram programını bozdu

Tarım Bakanı Mehdi Eker'in DTP'ye yapmak istediği bayram ziyareti DTP'liler tarafından rededilince Eker, diğer parti ziyaretlerini de iptal etti.

22 Eylül 2009 03:00

Diyarbakır'da Tarım Bakanı Mehdi Eker'in DTP'ye yapmak istediği bayram ziyareti son anda DTP'liler tarafından rededilince, DTP'yi ziyaret edemeyen  Eker, diğer parti ziyaretlerini de iptal etti.

Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker'in, dün AK Parti tarafından açıklanan programında bulunan DTP ziyareti, yarım saat öncesinde DTP İl Başkanlığı tarafından iptal edildi.

İptal ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Ancak DTP yöneticilerinin son dönemde çıkan çatışmalarda çok sayıda PKK'lının öldürülmesi nedeniyle partililerin tepkisinden çekindikleri için Bakan Eker'i kabul etmedikleri öğrenildi.

DTP'nin kabul etmediği tarım bakan'ının programındaki CHP ve Saadet Partisi ziyaretleri ise Mehdi Eker tarafından iptal edildi.

Diğer partilere bayram ziyaretinin iptal nedeni öğrenilemezken Bakan Eker'in, şehir dışına çıkıtğı bildirildi.

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