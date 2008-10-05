DTP: Askeri yöntem çözüm olmuyor

DTP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, 15 askerin şehit edildiği Hakkâri'deki saldırı için, "Acı duymamak elde değil" derken, askeri yöntemlerin çözüm getirmediğini gösterdiğini söyledi.



DTP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, "Bu olayların son bulması için artık iktidar ve muhalefetin kendi programlarını, kendi çözüm önerilerini gündeme getirmesi gerekiyor. Askeri baskınlar, şiddet, öldürme dışında ne tür bir çözüm düşünüyorlar. 25 senedir bu yöntemlerin çözüm olmadığı görüldü" dedi.

15 askerin yaşamını yitirmesinden acı duyduklarını söyleyen Kaplan, "Bir anda onlarca insanın yaşamını yitirmesinden acı duymamak elde değil. Şu anda Şırnak'tayım, insanlarımız tepkili. Bütün insanlar acı duyuyor ve bir an önce bu olayların bitmesini istiyor" diye konuştu.

Askeri çözüm dışında başka bir çözümün gündeme getirilmesi gerektiğini vurgulayan Kaplan, "25 senedir askeri çözümle olaylara son verilemedi. Net çözüm önerilerinin ortaya konulması gerekiyor. İktidar bunu yapmak için daha neyi bekliyor? Artık gerçekçi düşünmek gerekiyor" dedi.

DTP, önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek olan Kuzey Irak'a asker gönderme yetkisinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin tezkereye de karşı çıkıyor.

