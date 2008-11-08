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Politika

DTP adaylarına 'dil' şartı

DTP, yerel seçimlerde aday olacak kişilerin, o yörede sevilmesini ve o bölge insanının dilini bilmesi koşulunu arayacak

08 Kasım 2008 02:00

Demokratik Toplum Partisi (DTP) Genel Merkezi'nde bir araya gelen 27 kişilik seçim komisyonu, yaklaşan yerel seçimde yapılacak hazırlıkları, aday belirleme sürecini, aday kriterleri ve seçim stratejisi konularını görüştü. DTP adayların başvurduğu yerlerde sevilmesini ve o bölge insanının dilini bilmesi koşulunu aramaya karar verdi.

Önümüzdeki mart ayında yapılacak olan yerel seçimlerde belediye sayısını artırmak isteyen DTP, çalışmalarına başladı. DTP'nin 27 kişilik seçim komisyonu toplanarak kararlar aldı. Alınan kararlar daha sonra DTP'nin MYK ve Meclis Grubu'nda değerlendirildi.

DTP Grup Başkanvekili ve Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş, yerel seçim çalışmalarına başladıklarını belirtirken, aday kriterleri konusunda şunları söyledi:
“Aday belirleme komisyonu, daha önce 22 Temmuz seçimlerinde olduğu gibi başvuracak adayları belirlenen kriterlere göre değerlendirecek. Komisyon ayrıca adaylarda, proje geliştirebilme, aday olarak başvurduğu yerelde sevilmesi, o bölge insanının dilini bilmesi ve bunu kullanma taahüdünde bulunması gerekir. Yani Kürtçe bilmiyorsa, bunu öğrenme taahüdünde bulunacak. Halkın talep ve istemlerini bireysel çıkarlarının üstünde tutması gibi bazı kriterler belirlendi.”

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