DTP 58 belediye başkan adayını açıkladı

DTP Merkezi Seçim Komisyonu, 2009 Yerel Seçimleri'nde netleştirdiği biri il olmak üzere 58 ilçe ve beldede Belediye Başkan adaylarını açıkladı.



Tüm siyasi partiler 29 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için partilerdeki hareketlilik sürerken DTP ise 58 bölgede netleştirdiği Belediye Başkan adaylarını Diyarbakır'da il binasında yaptığı basın toplantısıyla açıkladı. Basın toplantısına DTP Merkezi Seçim Komisyon Sözcüsü ve Eşbaşkan Yardımcısı Kamuran Yüksek ile DTP Seçim Komisyonu Üyesi Nihayet Taşdemir katıldı. Toplantıda açıklama yapan DTP Eşbaşkan Yardımcısı Yüksek, 29 Mart yerel seçimlerin Kürtler açısından büyük bir önem taşıdığını belirterek, "Seçimler bizim açımsızdan ve Kürt sorununun geldiği aşama açısından önemli bir siyasal aşamadır. Keza büyük bir titizlikle adaylarımızı belirlemeye çalışarak, seçime de aynı titizlikle yaklaşıyoruz. İnanıyoruz ki bu seçimde başarılı olmamız halinde Türkiye'nin demokratikleşmesine çok büyük bir ivme kazandıracaktır" dedi.



Yerel yönetimlerin kendileri açısından çok büyük bir önem taşıdığını ifade eden Yüksek, adaylarını da demokratik yol ve yöntemlerle belirlemeye çalıştıklarının altını çizdi. Bölgede tüm belediyeleri almayı hedeflediklerini vurgulayan Yüksek, iktidar partisinin bölgede elinde bulunan belediyelerin halkın sorunlarına bir çözüm getirmediğini ve "yatırım yapacağız" aldatmacasının ise deşifre olduğunu ifade etti. Yüksek, bölgede AKP'nin elinde bulundurduğu Siirt, Van ve Bingöl illerinin geçmiş dönemde kendi siyasi gelenekteki partinin elinde bulunduğu zaman borçlarının olmadığı ve imkansızlıklara rağmen hizmet ürettiklerini ancak 2004 yerel seçimlerinde bu belediyelerin AKP'nin eline geçmesi ile birlikte yüz trilyonlarca borcun ortaya çıktığına dikkat çekti.



AKP deşifre oldu



DTP'nin demokratik, şeffaf ve halkçı belediyecilik anlayışını hayata geçirmek için yerel yönetimleri kazanacakların dile getiren Yüksek, siyasal ve örgütsel çalışmalarını da bu yönde geliştirdiklerini kaydetti. Yüksek, "AKP hala Diyarbakır'da adayını belirleyemedi. Çünkü halkın AKP'nin gerçek yüzünü gördü. Bu AKP'nin Kürt sorununu barışçıl bir şekilde çözecek hiçbir planının olmadığının ve deşifre olduğunun göstergesidir" dedi. Yüksek, AKP için Diyarbakır'da birçok kişinin adının geçtiğini ancak hiç kimsenin cesaret edip AKP'den Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olmaya cesaret edemeyeceğini ifade etti.



Adayları demokratik yol ve yöntemlerle çıkarmaya çalıştıklarını belirten Yüksek, adayı belirlemek için halkın, sivil toplum ve demokratik kitle örgütlerinin de eğilimi aldıklarını vurguladı.



DTPnin 58 ilçe ve beldede belediye başkan adayları şöyle:



DİYARBAKIR:



ÇERMİK: AV.SUNA ÜNSAL AYDIN EĞİL: PETEK ÇAPANOĞLU SUR: ABDULLAH DEMİRBAŞ BİSMİL AMBAR BELDESİ: MECİT ATEŞ ÇINAR ALATOSUN BELDESİ: M.LÜTFİ GÜRBÜZ HANİ KUYULAR BELDESİ: SEYİT NARİN SUR KAYGUSUZ: MEHMET SALIK



HANİ GÜRBÜZ: YILMAZ KILIÇ



BATMAN GERCÜŞ: ESAT ÖNER BEŞİRİ: BURHAN KORHAN



KOZLUK BEKİRHAN BELDESİ: SALAHATTİN BULUT



DERSİM OVACIK: VELİ HAYDAR GÜLEÇ



MAZGİRT: SÖNMEZ AYDIN



ELAZIĞ: M. SIDIK ÇELİK



URFA BİRECİK: BERETTİN KAYIRAN YAYLAK BELDESİ: ABDULRAHMAN PİŞKİN



KARAKÖPRÜ BELDESİ: MİTAT KARADAĞ



MARAŞ PAZARCIK: ALİ ŞIHYÜREK MARAŞ NARLI: SALMAN AKDENİZ



ELBİSTAN: HÜSEYİN YILDIZ



ADIYAMAN



BESİ: ARİF ATALAY BULAM: MEHMET ÇALĞAN'IN



KÖMÜR: NUSRET ERBAY



AĞRI ELEŞKİRT: GİYASETİN EVL İYAOĞLU



TUTAK: KAMİL ORAK



ARDAHAN:



MERKEZ: MEHMET SURALİ



GÖLE: MEHMET KARADAĞ



IĞDIR



TUZLUCA: MEHMET GÜLTEKİN



ŞIRNAK



CİZRE: AYDIN BUDAK



KARS



DİGOR: MUZAFER KUTAY



VAN NOŞAR: EMİN ZİREK BİLEK GÜLPINAR: ÇETİN GÜLMEZ GAVAŞ: CEVDET ALTINTAŞ ÇİÇEKLİ BELDESİ: YUSUF KILIÇ



ÇALDIRAN: MEHMET NURİ KOÇ



HAKKARİ



ŞEMDİNLİ DERECİK: İDRİS SEVİ



ERZURUM KARAÇOBAN İLÇESİ: SIDIK UĞUR



TEKMAN İLÇESİ: MUTAHİR KARAKUŞ



MARDİN GİRMELİ BELDESİ: ÖMER ALTUN



YALIM BELDESİ: ABDÜLKERİM ADAM



SİİRT KURTALAN ATABAĞI BELDESİ: FİKRİ ÖRENÇ PERVARİ BEĞENDİK: KEREM TOKAT



ERUH: MEHMET EMİHAN OKTAY



HATAY İSKENDERUM : MAHMUT AYDINCI ERZİN: DİYADİN SIRÇA DÖRTYOL: HALİS YURTSEV



KAREKES: SÜLEYMAN ÇAĞRI



ADANA



CEYHAN: SEYFETİN AYDEMİR



MANİSA: CELAL ÖZGEN SALİHLİ YILMAZ BELDESİ: REFİK ARSLANR SALİHLİ SART BELDESİ: RAMAZAN GÖK



GÖLMARMARA: MUSTAFA ELBİR



AYDIN OVAEMİR: MUZAFFER YÖNDEMLİ



SÖKE SAVUCA: AHMET ÖLÇER



KONYA GÜLYAZI : MOLA ŞİMŞEK BULDUK: MUSTAFA CERAN



KUŞÇA: HÜSEYİN YAPICI

