DTK'nın 'Özerklik Taslağı'na Yargıtay'dan inceleme

T24

Bir inceleme de Diyarbakır'da...

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada, "Demokratik Toplum Kongresi ile herhangi bir siyasi parti arasında organik bir bağ olup olmadığı hususu Siyasi Partiler Yasası'nın 78, 80, 81, 82 ve 98 maddeleri gereğince incelemeye alınmıştır" denildi.Başsavcılığın internet sitesinde yapılan açıklamada, yazılı ve görsel basında, Demokratik Toplum Kongresi'nin Diyarbakır'da düzenlediği Demokratik Özerklik Çalıştayı'nda "Özerklik Modeli" taslağının tartışmaya açıldığının belirtildiği ifade edildi.Açıklamada şunlar kaydedildi:"15 Aralık 2010 tarihinde Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bu konuda bir inceleme var ise evrakın bir örneğinin, Diyarbakır Valiliği'nden de anılan toplantı ile ilgili idari bir işlem yapılıp yapılmadığı ve yine yukarıda açıklanan taslağın bir örneğinin gönderilmesi istenilmiş, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Siyasi Partiler bölümünce Demokratik Toplum Kongresi ile herhangi bir Siyasi Parti arasında organik bir bağ olup olmadığı hususu Siyasi Partiler Yasası'nın 78, 80, 81, 82 ve 98 maddeleri gereğince incelemeye alınmıştır."Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı da hafta sonu Büyükşehir Belediyesi Sümerpark Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen "1. Demokratik Özerklik Çalıştayı" ile ilgili inceleme başlattı.Savcılık, inceleme kapsamında yapılan konuşmaların dökümleri ve çalıştayın sonuç bildirgesini incelemeye aldı. Savcılık, suç unsuru tespit edilmesi halinde soruşturma başlatacak."1. Demokratik Özerklik Çalıştayı"na Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Başkanı Ahmet Türk, BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak ile bazı gazeteci ve yazarlar katılmıştı.Çalıştayın sonuç bildirgesinde "özerklik konusunun" ele alındığı belirtilmişti.