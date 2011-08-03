DTK Öcalan için Mandela ve Chomsky'e gidiyor!

T24

Mandela ve Chomsky gündemde

Genel kurulda alınan bu kararın ayrıntıları belli oldu. 7 Ağustos’da Diyarbakır’da toplanacak olan 101 kişilik DTK Daimi Meclisi, “Öcalan’a Özgürlük İnisiyatifi” için komisyon kuracak.Ardından çalışmalarına başlayacak olan komisyon, demokratik çözüm ve kalıcı barıştan yana aydın, yazar, gazeteci, akademisyen ve siyasetçilerle görüşerek inisiyatifi kuracak. İnisiyatif içinde yer almaları için sadece Türkiye’den değil yabancı aydın ve yazarlarla da görüşülecek.Taraf'ın haberine göre, DTK’nin görüşecekleri arasında Güney Afrika’nın efsanevi lideri Nelson Mandela ve ABD’li ünlü düşünür dil bilimci Noam Chomsky de yer alıyor. Komisyonun, Mandela ve Chomsky’nin yanısıra benzer deneyimler yaşamış şahsiyetlerle de görüşmesi bekleniyor.