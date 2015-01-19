DTK Kadın Meclisi ekonomi konferansı öncesinde toplandı

DTK Kadın Ekonomi Komitesi tarafından gerçekleştirilecek olan Kadın Ekonomi Konferansı önce hazırlık toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda konuşan DTK Kadın Ekonomi komitesi üyesi Sertap Şehirli, kadının doğrudan katıldığı kendini ifade ettiği komünal ekonominin pratik çalışmalarını ortaya koymak için çalışacaklarını belirtti. Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Kadın Ekonomi Komitesi, DTK 1. Ekonomi Kadın Konferansı öncesi toplantı gerçekleştirildi. DTK binası toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, DTK Ekonomi komisyonu kadın delegeler, DÖKH üyeleri ve Diyarbakır'da bulunan kadın kurum çalışanları katıldı. Toplantı, ilk olarak Paris'te katledilen 3 Kürt Kadın siyasetçi Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Şaylemez anısına gerçekleştirilen saygı duruşu ile başlandı.

'Kadınların temel sorunlarından birinin ekonomi' Toplantıya ilişkin bilgi veren DTK Kadın Ekonomi Komitesi üyesi Sertap Şehirli, toplantıda ekonomi kadın konferansı öncesi hazırlık tartışmaları ile yerel yönetimlerde kadınların katılımının önem ve katkıları konularının tartışılacağını belirterek, Van'da gerçekleştirilen genel demokratik ekonomi konferansında alınan ve Demokratik Özgür Kadın Hareketi'nin almış olduğu karar doğrultusunda kadının ekonomi konferansını gerçekleştireceklerini söyledi.

Diyarbakır'da kadınların temel sorunlarından birinin ekonomi olduğuna değinen Şehirli, "Kadın kurumları, DTK, emek örgütleri ve siyasi partiler olarak kadının ekonomik sorunlarını gidermeye dair neler yapabilir üzerine tartışma yürüteceğiz" şeklinde belirtti. Şehirli, kadının doğrudan katıldığı kendini ifade ettiği komunal ekonominin pratik çalışmalarını ortaya koymak için çalışacaklarını belirterek, "Doğru bir perspektifle başlamadığımız sürece kadınlar olarak kapitalizmin yedeğine düşmekten kurtulamayız" diye konuştu.