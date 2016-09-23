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DTK: Eş başkanımız Leyla Güven’in pasaportuna el konuldu

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yaklaşık 50 bin kişinin pasaportu iptal edilmişti

23 Eylül 2016 03:25

Demokratik Toplum Kongresi (DTK), eş başkanları Leyla Güven’in pasaportuna İstanbul’da Atatürk Havalimanı’nda el konulduğunu bildirdi.

k24.com.tr’nin haberine göre, DTK’nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kerkük’te yapılacak olan bir konferansa katılmak üzere İstanbul’dan Süleymaniye’ye gitmek için bekleyen DTK Eş Başkanı Leyla Güven’in pasaportuna el konulduğu belirtildi.  

DTK’nın Twitter hesabında, “Pasaportuna el konulan Eş Başkanımız Leyla Güven, yurtdışına çıkışı engellendi” dendi.

Öte yandan 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yaklaşık 50 bin kişinin pasaportu iptal edilmişti. 

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