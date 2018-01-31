Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin Afrin bölgesine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı’na ilişkin paylaşımları nedeniyle 9 gündür gözaltında olan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven tutuklandı. Leyla Güven’in tutuklanma gerekçesi 'Örgüt kurmak ve yönetmek' olarak belirtildi

Sosyal medya’dan Afrin operasyonuna yönelik paylaşımları ve yaptığı açıklamalar nedeniyle 22 Ocak’ta evine yapılan baskınla gözaltına alınan DTK Eş Başkanı Leyla Güven 9 günlük gözaltı süresinden sonra öğlen saatlerinde Diyarbakır Adliyesine getirildi.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, savcı, Güven’in DTK’de yaptığı çalışmalar, Afrin operasyonuna karşı basına verdiği demeçleri ve yaptığı konuşmaları gerekçe göstererek, “Silahlı örgüt kurmak ve yönetmek”, “Örgüt propagandası yapmak”, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek” iddiasıyla tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti. İfade verdikten sonra Güven, “Örgüt kurmak ve yönetmek” iddiasıyla tutuklandı.