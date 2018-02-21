DTK Eş Başkanı Leyla Güven hakkında 31,5 yıl hapis istemi

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin, Suriye\'nin Afrin bölgesindeki terör hedeflerine yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili yaptığı açıklama ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle 22 Ocak\'ta evinin önünde gözaltına alınan ve 31 Ocak\'ta tutuklanan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven ile ilgili soruşturma tamamlandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hazırlanan iddianamede, Güven\'in, \'Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme\', \'Terör örgütü propagandası yapma\' ve \'Toplantı ve Gösteri Kanunu\'na muhalefet etme\' suçlarından 31,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame kabul edildi.

Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili yaptığı açıklama ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle 22 Ocak\'ta gözaltına alınan ve 31 Ocak\'ta tutuklanan DTK Eş Başkanı Leyla Güven hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Diyarbakır 9\'uncu Ağır Ceza Mahkemesi\'nce kabul edilen 107 sayfalık iddianamede, Güven\'in \'Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme\', \'Terör örgütü propagandası yapma\' ve \'Toplantı ve Gösteri Kanunu\'na muhalefet etme\' suçlarından 31,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianamede, PKK terör örgütü ile ilgili ayrıntılı açıklamalar yapan savcı, KCK\'nın \'sözde\' yasama organı konumunda olan DTK\'nın yapılanmasına dikkat çekti.

\'PKK\'NIN AMAÇ VE İDEOLOJİSİNDE HAREKET EDİYOR\'

İddianamede, DTK\'nın sözde demokratik özerkliği hayata geçirmek için terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan\'ın talimatıyla kurulduğu ve şüpheli Leyla Güven\'in de bu yapının Eş Başkanı olduğu ifade edildi. 5 Ağustos 2016 günü Diyarbakır\'da DTK, HDP ve DBP\'nin organizesinde düzenlenen ve terör örgütü propagandasına dönüşen basın açıklamasına dikkat çeken savcı, Leyla Güven\'in bu etkinliğe katılarak, Öcalan\'ı sahiplendiği, ideolojisi doğrultusunda hareket ettiği ve örgüt elebaşını \'sözde\' önder olarak gördüğünü kaydetti. Güven\'in 6 Ağustos 2016 tarihinde Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu\'nda gerçekleşen DTK Genel Kurul toplantısında konuşma yaptığını belirten savcı, şüphelinin Türkiye Cumhuriyeti sınırları ile ilgili \'sözde\' Kürdistan tabirini kullandığı, PKK/KCK terör örgütünün amaç ve ideolojisinde hareket ettiğini ifade etti. Güven\'in toplantıda yaptığı konuşmada PKK/KCK terör örgütü mensuplarının eylemlerinden övgü ile bahsettiğini, bu eylemleri \'sözde\' direniş olarak gördüğünü belirten savcı, şüphelinin terör örgütü mensuplarını sahiplendiğini, bu nedenle terör örgütünün amaçları doğrultusunda hareket ettiğini vurguladı.

DTK\'NIN BİRİNCİ GÖREVİ ÖCALAN İLE İRTİBAT KURULMASINI SAĞLAMAK

DTK yapılanmasının birinci görevinin örgüt elebaşı Abdullah Öcalan ile irtibat kurulmasını sağlamak olduğu belirtilen iddianamede, şüpheli Leyla Güven\'in halkı galeyana getirmek ve kaos ortamı yaratmak amacıyla terör örgütü elebaşı Öcalan\'ın cezaevi koşullarının iyi olmadığı, kendisinden haber alınamadığını dile getirdiği vurgulandı. Leyla Güven\'in, 4 Kasım 2016 günü terör örgütü PKK tarafından, Emniyet Müdürlüğü\'ne yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırının ardından olay yerine gittiğini belirten savcı, şüphelinin saldırıyı gerçekleştirenlerin Türkiye Cumhuriyeti hükümeti olduğu ve terör örgütü DEAŞ ile iş birliği içerisinde olduğu yönünde açıklama yaptığını kaydetti. Güven\'in halkı devlete, hükümete karşı kışkırtıp, bölgede kaos ortamı yaratmaya, halkı devlete karşı kin ve nefrete sevk etmeye çalıştığı belirtilen iddianamede, \"Şüphelinin, olayın asıl faili olan PKK/KCK terör örgütünü aklama amacı doğrultusunda hareket ettiği anlaşılmıştır\" denildi.

Leyla Güven\'in, 14 Kasım 2017 tarihinde Şırnak\'ta düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen \'Delal Amed\' kod adlı Hülya Eroğlu\'nun taziyesine katılarak terör örgütünü ve mensubunu sahiplendiğini belirten savcı, şüphelinin sosyal medya hesaplarında PKK/KCK terör örgütünü meşru muhatap olarak gördüğünü, teröristbaşı Öcalan\'ın muhatap kabul edilmesi gerektiğini belirttiğini, PKK/KCK terör örgütü ile kurucusunu sahiplendiğini ve terör örgütünü meşru gösterme gayreti içerisinde olduğunu ifade etti.

Güven\'in, Zeytin Dalı Harekâtı\'na ilişkin sosyal medya hesaplarından halkı kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşe kışkırtmak istediğini belirten savcı, şüphelinin halkı sokak eylemleri yapmaya yönelik de kışkırttığını vurguladı. Şüphelinin üzerine atılı \'Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak\' suçunu işlediğinin tespit edildiği belirtilen iddianamede, Güven\'in belirtilen suçlardan cezalandırılması talep edildi.