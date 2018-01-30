T24 LogoT24 Logo
Gündem

DTK Eş Başkanı Güven'in gözaltı süresi ikinci kez uzatıldı

Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı Leyla Güven, 22 Ocak'ta Diyarbakır'da gözaltına alınmıştı

30 Ocak 2018 17:31

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven, gözaltı süresi ikinci kez uzatıldı.

22 Ocak'ta Diyarbakır’daki evinin önünde  gözaltına alınan Güven,  8 gündür İl Emniyet Müdürlüğü’nde tutuluyor.

DTK’den yapılan açıklamada, Güven’in gözaltı süresinin iki kez uzatıldığı belirtildi. Gazete Duvar'da yer alan habere göre,  Güven’in dosyasına bakan savcının değiştiği bilgisini paylaşan DTK açıklamasında, bu durumun gerekçe gösterilerek gözaltı süresinin uzatıldığı belirtildi.

DTK’nin açıklamasında, “Eş başkanımızla görüşen avukatlar, sağlığının ve moralinin çok iyi olduğunu belirttiler. Dışarıda barış için mücadele eden, bu doğrultuda demokrasi ve insanlık mücadelesini büyütme çabası içerisinde olan herkese selam ve sevgilerini iletmektedir” denildi.

ETİKETLER

Leyla GüvenDTKgözaltısüreDiyarbakır

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24