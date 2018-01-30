DTK Eş Başkanı Güven'in gözaltı süresi ikinci kez uzatıldı

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven, gözaltı süresi ikinci kez uzatıldı.

22 Ocak'ta Diyarbakır’daki evinin önünde gözaltına alınan Güven, 8 gündür İl Emniyet Müdürlüğü’nde tutuluyor.

DTK’den yapılan açıklamada, Güven’in gözaltı süresinin iki kez uzatıldığı belirtildi. Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Güven’in dosyasına bakan savcının değiştiği bilgisini paylaşan DTK açıklamasında, bu durumun gerekçe gösterilerek gözaltı süresinin uzatıldığı belirtildi.

DTK’nin açıklamasında, “Eş başkanımızla görüşen avukatlar, sağlığının ve moralinin çok iyi olduğunu belirttiler. Dışarıda barış için mücadele eden, bu doğrultuda demokrasi ve insanlık mücadelesini büyütme çabası içerisinde olan herkese selam ve sevgilerini iletmektedir” denildi.