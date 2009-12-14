DT'den 9 yeni oyuna prömiyer

T24 - Devlet Tiyatroları, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Adana ve Trabzon Devlet Tiyatroları'nda 9 yeni oyuna prömiyer yapacak.

Devlet Tiyatroları, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Adana ve Trabzon Devlet Tiyatroları’nda 9 yeni oyuna prömiyer yapacak. DT’nin Aralık 2009 Programı’na göre; Ankara Devlet Tiyatrosu, Akün Sahnesi’nde Nihat Asyalı’nın yazdığı, Bozkurt Kuruç’un yönettiği "Rab Şeytana Dedi Ki" adlı oyun 15 Aralık Salı günü Dünya Prömiyeri yapacak. Oyun, 16-19 ve 29-31 Aralık tarihleri arasında da temsil edilecek. Küçük Tiyatro’da, 18 Aralık Cuma günü Dünya Prömiyeri yapacak olan Carlo Collodi’nin yazdığı, Guglielmo Papa’nın uyarladığı ve yönettiği "Pinokyo" adlı çocuk oyununu Füsun Ataman Berke Türkçeye çevirdi. Oyun 20, 23, 24, 27, 30 ve 31 Aralık tarihlerinde izlenebilecek. Aynı sahnede 22 Aralık Salı günü Dünya Prömiyeri yapacak olan Refik Erduran’ın yazdığı, Tansu Aytar’ın yönettiği "Kahramanlar Oldü Mü?" ise 23-26, 29-31 Aralık tarihleri arasında da temsil edilecek.

İstanbul Devlet Tiyatrosu, Üsküdar Tekel Sahnesi’nde Cüneyt Çalışkur’un yazıp yönettiği "Vak’aa Kredi Kartı" 15 Aralık Salı günü Dünya Prömiyeri yapacak. Oyun, 16-27 Aralık tarihleri arasında da sahnede olacak. Cevahir Salon Iı’de ise 24 Aralık Perşembe günü prömiyer yapacak olan Brigitte Sanner’in yazdığı, Saydam Yeniay’ın yönettiği "Ben Bir Kurbağayım" adlı çocuk oyunu 25, 26, 29, 30 Aralık tarihlerinde sahnelenecek.

İzmir Devlet Tiyatrosu Konak Melek Ökte Sahnesi’nde, 15 Aralık Salı günü prömiyer yapacak olan Viladimir Volkoff’un yazdığı, Olcay Poyraz’ın çevirdiği, Barış Eren’in yönettiği "Aşk Öldürür" 16-30 Aralık tarihleri arasında, Antalya Devlet Tiyatrosu Haşim İşcan Kültür Merkezi DT Sahnesi Küçük Salon’da, 16 Aralık Çarşamba günü prömiyer yapacak olan İvan Sergeyeviç Turgenyev’in yazdığı, Biymurza Mantaev’in yönettiği "El Kapısında" 17-30 Aralık tarihleri arasında, Adana Devlet Tiyatrosu Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi’nde, 22 Aralık Salı günü prömiyer yapacak olan Noel Coward’ın yazdığı, Ayşe Birsel’in çevirdiği, Ali Düşenkalkar’ın yönettiği "Özel Hayatlar" 23-26 Aralık tarihleri arasında, Trabzon Devlet Tiyatrosu Atapark Haluk Ongan Sahnesi’nde de 23 Aralık Çarşamba günü prömiyer yapacak olan Arzu Güneş’in yazdığı, Ayla Baki’nin yönettiği çocuk oyunu "Koca Ayak" 27, 29 Aralık tarihleri’nde izlenebilecek.