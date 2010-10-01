-DT SINAVLA 42 STAJYER SANATÇI ALACAK ANKARA (A.A) - 01.10.2010 - Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Erzurum, Sivas, Van, Konya, Diyarbakır, Trabzon ve Adana Devlet Tiyatrosu Müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere sınavla toplam 42 stajyer sanatçı alacak. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Mühendislik Fakültelerinin inşaat mühendisliği bölümü mezunlarından sınavla 9 müfettiş yardımcısı alımında bulunacak. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığının alımlara ilişkin duyuruları, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Duyurulara göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne bağlı Erzurum, Sivas, Van, Konya, Diyarbakır, Trabzon ve Adana Devlet Tiyatrosu Müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere sınavla 42 stajyer sanatçı alınacak. Sınav 20 ve 28 Ekim 2010 tarihleri arasında Ankara'da Devlet Tiyatroları Macunköy Sosyal Tesisleri (İrfan Şahinbaş Atölye Sahnesi) adresinde bulunan Orhan Asena Deneme Sahnesinde genişletilmiş sınav komisyonunca yapılacak. Başvurunun fazla olması halinde sınav tarihleri uzatılacak. Adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili maddesinde belirtilen şartları taşımaları ve ayrıca sahnede mesleğin gereklerini aksatacak biçimde fiziksel ve sağlık sorunlarının bulunmaması şartları aranacak. Ayrıca adayların en az 4 yıl lisans düzeyinde oyunculuk eğitimi veren bir tiyatro okulundan mezun olmaları da istenecek şartlar arasında yer almakta. Stajyer sanatçı sınavına girmek isteyen adaylar, sınavı kazanmaları halinde atanacakları tiyatro müdürlüklerinde, stajyerlik süresi de dahil olmak üzere en az 6 yıl görev yapmayı kabul edeceklerine ve bu süre içerisinde hiçbir şekilde tayin talebinde bulunmayacaklarına dair, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca hazırlanan taahhütnameyi imzalayacaklar. İstekliler en geç 15 Ekim 2010 tarihinde mesai bitimi olan 17.30'a kadar istenen belgelerle birlikte, Ankara'da Küçük Tiyatro binasında bulunan Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına başvuruda bulunacaklar. Adaylar başvurularında il tercihi yapmayacaklar. Görev istek formları ve taahhütnameler, Tiyatro Müdürlüklerinden ve Genel Müdürlüğe ait www.devtiyatro.gov.tr adresinden temin edilebilecek. Sınava girecek adayların listesi ve sınava girecekleri günler sınavdan önce, www.devtiyatro.gov.tr web sitesinde açıklanacak. Adaylar uygulamalı sınavda kendilerinin seçtiği iki parça oynayacaklar. Ayrıca müzikal ve bedensel performanslarını gösterebilecek şekilde hazırlık yapmaları da adaylardan istenecek. Toplam 42 stajyer sanatçının görev yerleri ve sayıları şöyle: ''Diyarbakır (7), Erzurum (7), Sivas (8), Van (10), Trabzon (1), Konya (5), Adana (4)'' -BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI- Öte yandan, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı, mühendislik fakültelerinin inşaat mühendisliği bölümü mezunlarından sınavla 9 müfettiş yardımcısı alacak. Yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşan yarışma sınavının yazılı bölümünü kazananlar, tarihi daha sonra yazılı olarak bildirilecek olan sözlü sınava tabi tutulacak. Yazılı sınav, 28 Kasım 2010 tarihinde Ankara'da yapılacak. Adayların sınava gireceği gün, saat ve yer, aday belgesinde belirtilecek. Adaylarda, üniversitelerin mühendislik (inşaat mühendisliği) fakültelerinden veya bunlara denkliği kabul edilmiş yurtiçi ve yurt dışındaki öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmaları şartı aranacak. Ayrıca sınava, ÖSYM tarafından (A grubu) kamu personeli seçme sınavında (KPSSP5) 80 ve üzeri puan almış olan adaylar katılabilecek. Başvurular, gerekli belgelerle birlikte 8 Kasım 2010 tarihinde mesai bitimine kadar Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına yapılacak. Sınava katılmaya hak kazananların listesi en geç, 11 Kasım 2010 tarihine kadar Bakanlığın www.bayindirlik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek. Sınava girilecek yer ve sınav saatlerini gösteren aday belgesi, 12 Kasım 2010 tarihinde saat 15.30'a kadar Teftiş Kurulu Başkanlığınca verilecek.