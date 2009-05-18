DSP'nin yeni Genel Başkanı Masum Türker

Üçüncü turda 431 oyla Masum Türker DSP Başkanlığına seçildi



İlk iki turda adayların genel başkan seçilmek için gerekli salt çoğunluğu alamamasının ardından gerçekleştirilen üçüncü turda 837 oy kullanıldı.



Kullanılan oyların 834'ünün geçerli sayıldığı oylamada, Musa Abay 2, Tayfun İçli 4, Sait Kekeç 2, Zeki Sezer 375, Masum Türker 431, Alemdar Yalçın 20 oy aldı.



Türker, sonucun ardından yaptığı teşekkür konuşmasında, yerel seçimlerin ardından istifa eden Sezer'in her zaman gönüllerinde genel başkan olmayı sürdüreceğini ifade ederek, birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Seçimin ülkenin her yanında bulunan demokratik solcular adına yapıldığını söyleyen Türker, genel başkan adaylarının tümünün birikimlerinden faydalanmak istediklerini anlattı.



DSP'de geçmişte yönetimde görev alan herkesin tecrübelerinden faydalanacaklarını belirten Türker, "(Nikah saatine kadar konuşan konuşsun ondan sonra sussun) denir. Şimdi artık bitti. Bundan sonra bizim dışarıya ne söyleyeceğimiz önemli" diye konuştu.



Türker, yarından sonra partiyi iktidara taşımak için gerekli projeler üzerinde çalışmaya başlayacaklarını ifade etti.



Genel Başkan seçiminin ardından kurultay çalışmalarını tamamladı.



Masum Türker kimdir



1951 yılında Mardin'de doğan Masum Türker, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. Gazetecilik, yeminli mali müşavirlik, Nokta Dergisi Genel Yayın Yönetmenliği görevlerinde bulunan Türker, 21. dönemde İstanbul Milletvekiliği ve 57. Hükümet döneminde ekonomiden sorumlu Devlet Bakanlığı yaptı. Türker, halen TÜRMOB genel başkanlığı görevini yürütüyor.



Kurultaydan notlar



DSP'nin Büyük Anadolu Otel'de yapılan olağanüstü kurultayında salon Atatürk ve Bülent Ecevit posterleriyle, parti bayraklarıyla süslendi.



Kurultay salonuna gelen Rahşan Ecevit, ön taraftaki protokol koltukları yerine orta kısımda delegelerin arasında oturdu. Çok sayıda delege Rahşan Ecevit ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Bir delege Bülent Ecevit ile çekilmiş siyah-beyaz bir fotoğrafını Rahşan Ecevit'e armağan etti.



Rahşan Ecevit, oylamanın başlamasının ardından kurultay salonundan ayrıldı.



Üçüncü oylamanın sonucu beklenirken Sezer ve Türker'i destekleyen adaylar arasında sözlü sataşmalar yaşandı.



Sonucun ardından Zeki Sezer, Masum Türker'in yanına giderek tebrik etti. Türker ve Sezer, kürsüden birlikte delegeleri selamladı.



