DSP’nin İstanbul adayı MHP'li Ahmet V. Alp

Demokratik Sol Parti, MHP kökenli olduğu için parti içinde tartışmalara neden olan Ahmet Vefik Alp’i, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıkladı. DSP'li vekillerden Sezer'e, A. Vefik Alp tepkisiKılıçdaroğlu'nun oylarını bölmek ihanettir!
Alp’in adaylığı konusunda 5 DSP’li milletvekili Genel Başkan Zeki Sezer’e mektup göndererek, “Ya kendisinin aday olmasını ya da CHP’li Kemal Kılıçdaroğlu’nun desteklenmesini” istemişti.
DSP Genel Başkanı Zeki Sezer, Zeytinburnu Kapalı Spor Salonu’nda partisince düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, İstanbul’da seçim kampanyasını başlattıklarını söyledi.
Türkiye’de sağlı-sollu buluşmanın adresinin DSP olduğunu vurgulayan Sezer, "Bizim siyaset anlayışımızda ’küçük olsun benim olsun’ anlayışı yok. Bu, bencil, dar kafalı siyasetçi anlayışını reddediyoruz" dedi. Sağlı-sollu güçbirliği
Sezer, "Türkiye’yi AKP iktidarından kurtarmak istediklerini" de belirterek, Bülent Ecevit’in "Türkiye’yi AKP iktidarından kurtarmak için sağlı-sollu güç birliği şart" dediğini ve artık bu sağlı-sollu güç birliğinin gerçekleştiğini, herkesin DSP’ye koştuğunu söyledi.
Konuşmasında CHP’yi eleştiren Sezer, "Halkımız her şeyi biliyor. AKP’nin değirmenine su taşıyan, bugün kara çarşaf ve tarikat lideri gibi konulara dolanan CHP anlayışıdır. DSP, AKP’yi de CHP’yi de aşarak önce yerelde olmak üzere iktidara geliyor" dedi.
Sezer, 22 Temmuz seçimlerine katılmadıklarını anımsatarak, oy bölmekle suçlanmamak için o seçime girmediklerini ve o günün siyasi koşulları gereği bunu yaptıklarını ifade etti.
"Seçime katılmadık da ne oldu? CHP, ebedi muhalefet partisi gene bildiğini okudu" diyen Sezer, CHP’nin, "AK Parti’nin iktidarda kalışının güvencesi" olduğunu savundu.
Sezer, AKP’nin son seçimde aldığı yüzde 47 oranındaki oyu aşağı çekmek için çalışacaklarını dile getirdi.
Ana muhalefet partisi CHP’nin "fakir sofrasına milletle oturmadığını, millete sırtını döndüğü için bunu gerçekleştiremediğini ileri süren Sezer, insanların karnının aç olduğunu ve bu nedenle CHP’nin politikalarının yerini bulmadığını iddia etti. Alp'ten Kılıçdaroğlu'na çağrı
DSP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Vefik Alp, CHP’nin adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na, "Siz SSK’yı idare ederken ben İstanbul için proje yapıyordum. Lütfen gölge etmeyiniz. Gelin bize destek olun. Gelin İstanbullunun işi ehline teslim etmesine izin verin. Gelin bize katılın" çağrısında bulundu.
Alp, Zeytinburnu Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, 1999-2002 yılları arasındaki Başbakan Ecevit döneminde Başbakanlık Baş Danışmanı olduğunu anımsatarak, DSP’nin İstanbul adaylarını, "A" takımından daha üstün "AA" takımı olarak niteledi. 'Ben siyasete değil, hizmete geliyorum'
Tekrar tekrar İstanbul’a aday olduğunu, ama hiçbir zaman kendini anlatamadığını da söyleyen Alp, yılmadığını belirtti. Kendisine parti değiştirmelerinin doğru olup olmadığının sorulduğunu ifade eden Alp, şunları kaydetti:
"Bu kişiler milletvekili seçimiyle yerel seçimleri karıştırıyor. Ben siyaset yapmaya gelmiyorum. Ben hizmet etmeye geliyorum. Benim partim bu aşamadan itibaren projelerimdir. Bugünden itibaren şehircilik tratejilerimdir. Ben İstanbul’a hastayım. Benim derdim İstanbul. Sağı, solu bu aşamada bırakalım. Bugün İstanbul’un bu hale gelmesinin bir nedeni de işte bu partizanca bakışlardır." 'Ey Kadir ağabeyim, meslektaşım...'
Konuşmasında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile Kemal Kılıçdaroğlu’nu da seslenen Alp, şöyle devam etti: "Bu kampanyada diğer adaylarla polemiğe girmeyi düşünmüyoruz. Projelerimizin konuşmasını istiyoruz. Ama benim buradan medyanın öne çıkardığı 2 adaya 2 sözüm var. Belki de bunlar son sözlerim.
Ey Kadir ağabeyim; meslektaşım, ey Topbaş. 15 yıldır siz ve arkadaşlarınız bu kenti, bu metropolü idare ettiniz. Yüzde 50 olan kaçak ve ruhsatsız yapılaşma bugün yüzde 85’e çıktı. Bu benim tespitim değildir.
Bayındırlık ve İskan Müsteşarı Sabri Erbakan’ın resmi beyanıdır. İstanbul’un parklarını bir bir etonlaştırdınız. İstanbul’un trafiğini kilitlediniz." Alp, İstanbul’un 5 yıldır plansız idare edildiğini de ifade ederek, Kartal ve Bağcılar’a proje yapmak için yabancı mimarlara proje yarışması yaptırıldığını anımsattı. 'CHP bize destek olsun'
Ahmet Vefik Alp, şöyle devam etti:
"Sayın Topbaş, bu sicille, hangi cesaretle tekrar çıkıp da İstanbul’dan oy istiyor. Ama diğer adayımıza da bir çift sözüm var. Ey Kılıçdaroğlu, siz de sokaklara çıktınız İstanbul’da...
Ben İstanbul’da doğdum, İstanbul’da büyüdüm. Hayatım burada geçti. Siz SSK’yı idare ederken ben İstanbul için proje yapıyordum. Ben dünyayı köşe bucak gezip İstanbul’a çözüm getirmeye çalışıyordum. Lütfen gölge etmeyiniz. Gelin bize destek olun. Gelin İstanbullunun işi ehline teslim etmesine izin verin. Gelin bize katılın. Beraberce bu zihniyeti, bu AK Parti ve evveliyatını İstanbul’dan silelim. Size çağrı yapıyorum sayın Kılıçdaroğlu..." MHP ve DYP'den de aday olmuştu
Politikaya MHP İstanbul Belediye Başkanı adayı olarak atılan Prof. Dr. Alp, MHP Merkez Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştı. Alparslan Türkeş'in isteği ile politikaya giren Alp, MHP'nin Ankara Balgat'taki yeni Genel Merkez binasını projelendirmişti.
Hem MHP hem de DYP'den daha önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Ahmet Vefik Alp, İstanbullar tarafından ilginç projeleriyle tanınıyor. Bunların en ilgi çekenleri şunlar: Günışığı projesi, Pendik-Yeşilköy yüzergeçiş projesi, Selimiye Kışlası'na 7 Yıldızlı Otel, Depreme dayanıklı Tavana Asılı Uydu Kentler Projesi... İşte DSP'nin İstanbul adayları
Adalar - Karabet Yayla
Arnavutköy - Turan Kolcuoğlu
Ataşehir - Hatice Çilenger
Avcılar - Orhan Duran
Bağcılar - Yılmaz Kaplan
Bakırköy - Ahmet Bahadırlı
Başakşehir - Arif Mert
Bayrampaşa - Muharrem Çınar
Beşiktaş - Ayfer Atay
Beykoz - Süha Pekkip
Beylikdüzü - Zeki Bingöl
Beyoğlu - Zeynep Banu Dalaman
Büyükçekmece - Hüseyin Çorbacıoğlu
Çatalca - Engin Akman
Çekmeköy - Sedat Durgun
Esenler - Zekeriya Beyaz
Eyüp - Ali Haydar Civan
Fatih - Ziya Ünsal
Gaziosmanpaşa - Melik Turgutalp
Güngören - Murat Tülü
Kadıköy - Arif Atılgan
Kağıthane - Nesrin Altın
Kartal - Orhan Nurman
Küçükçekmece - Sezai Aynalı
Maltepe - Ahmet Kural
Pendik - Şaban Kansu
Sancaktepe - Seyfi Ergül
Sarıyer - Cengiz Alp
Silivri - Nursafa Pandar
Sultanbeyli - Hikmet Demircan
Sultangazi - İlyas Pehlivan
Şile - Tülay Yıldız
Şişli - Mustafa Sarıgül
Tuzla - Halil Özen
Ümraniye - Bayram İğdeli
Üsküdar - Levent Kırca
Zeytinburnu - Hasan Yılmaz