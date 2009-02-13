DSP’nin İstanbul adayı MHP'li Ahmet V. Alp

DSP'li vekillerden Sezer'e, A. Vefik Alp tepkisi

Kılıçdaroğlu'nun oylarını bölmek ihanettir!

Sağlı-sollu güçbirliği

Alp'ten Kılıçdaroğlu'na çağrı

'Ben siyasete değil, hizmete geliyorum'



'Ey Kadir ağabeyim, meslektaşım...'

'CHP bize destek olsun'

MHP ve DYP'den de aday olmuştu

İşte DSP'nin İstanbul adayları

Demokratik Sol Parti, MHP kökenli olduğu için parti içinde tartışmalara neden olan Ahmet Vefik Alp’i, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıkladı.Alp’in adaylığı konusunda 5 DSP’li milletvekili Genel Başkan Zeki Sezer’e mektup göndererek, “Ya kendisinin aday olmasını ya da CHP’li Kemal Kılıçdaroğlu’nun desteklenmesini” istemişti.DSP Genel Başkanı Zeki Sezer, Zeytinburnu Kapalı Spor Salonu’nda partisince düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, İstanbul’da seçim kampanyasını başlattıklarını söyledi.Türkiye’de sağlı-sollu buluşmanın adresinin DSP olduğunu vurgulayan Sezer, "Bizim siyaset anlayışımızda ’küçük olsun benim olsun’ anlayışı yok. Bu, bencil, dar kafalı siyasetçi anlayışını reddediyoruz" dedi.Sezer, "Türkiye’yi AKP iktidarından kurtarmak istediklerini" de belirterek, Bülent Ecevit’in "Türkiye’yi AKP iktidarından kurtarmak için sağlı-sollu güç birliği şart" dediğini ve artık bu sağlı-sollu güç birliğinin gerçekleştiğini, herkesin DSP’ye koştuğunu söyledi.Konuşmasında CHP’yi eleştiren Sezer, "Halkımız her şeyi biliyor. AKP’nin değirmenine su taşıyan, bugün kara çarşaf ve tarikat lideri gibi konulara dolanan CHP anlayışıdır. DSP, AKP’yi de CHP’yi de aşarak önce yerelde olmak üzere iktidara geliyor" dedi.Sezer, 22 Temmuz seçimlerine katılmadıklarını anımsatarak, oy bölmekle suçlanmamak için o seçime girmediklerini ve o günün siyasi koşulları gereği bunu yaptıklarını ifade etti."Seçime katılmadık da ne oldu? CHP, ebedi muhalefet partisi gene bildiğini okudu" diyen Sezer, CHP’nin, "AK Parti’nin iktidarda kalışının güvencesi" olduğunu savundu.Sezer, AKP’nin son seçimde aldığı yüzde 47 oranındaki oyu aşağı çekmek için çalışacaklarını dile getirdi.Ana muhalefet partisi CHP’nin "fakir sofrasına milletle oturmadığını, millete sırtını döndüğü için bunu gerçekleştiremediğini ileri süren Sezer, insanların karnının aç olduğunu ve bu nedenle CHP’nin politikalarının yerini bulmadığını iddia etti.DSP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Vefik Alp, CHP’nin adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na, "Siz SSK’yı idare ederken ben İstanbul için proje yapıyordum. Lütfen gölge etmeyiniz. Gelin bize destek olun. Gelin İstanbullunun işi ehline teslim etmesine izin verin. Gelin bize katılın" çağrısında bulundu.Alp, Zeytinburnu Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, 1999-2002 yılları arasındaki Başbakan Ecevit döneminde Başbakanlık Baş Danışmanı olduğunu anımsatarak, DSP’nin İstanbul adaylarını, "A" takımından daha üstün "AA" takımı olarak niteledi.Tekrar tekrar İstanbul’a aday olduğunu, ama hiçbir zaman kendini anlatamadığını da söyleyen Alp, yılmadığını belirtti. Kendisine parti değiştirmelerinin doğru olup olmadığının sorulduğunu ifade eden Alp, şunları kaydetti:"Bu kişiler milletvekili seçimiyle yerel seçimleri karıştırıyor. Ben siyaset yapmaya gelmiyorum. Ben hizmet etmeye geliyorum. Benim partim bu aşamadan itibaren projelerimdir. Bugünden itibaren şehircilik tratejilerimdir. Ben İstanbul’a hastayım. Benim derdim İstanbul. Sağı, solu bu aşamada bırakalım. Bugün İstanbul’un bu hale gelmesinin bir nedeni de işte bu partizanca bakışlardır."Konuşmasında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile Kemal Kılıçdaroğlu’nu da seslenen Alp, şöyle devam etti: "Bu kampanyada diğer adaylarla polemiğe girmeyi düşünmüyoruz. Projelerimizin konuşmasını istiyoruz. Ama benim buradan medyanın öne çıkardığı 2 adaya 2 sözüm var. Belki de bunlar son sözlerim.Ey Kadir ağabeyim; meslektaşım, ey Topbaş. 15 yıldır siz ve arkadaşlarınız bu kenti, bu metropolü idare ettiniz. Yüzde 50 olan kaçak ve ruhsatsız yapılaşma bugün yüzde 85’e çıktı. Bu benim tespitim değildir.Bayındırlık ve İskan Müsteşarı Sabri Erbakan’ın resmi beyanıdır. İstanbul’un parklarını bir bir etonlaştırdınız. İstanbul’un trafiğini kilitlediniz." Alp, İstanbul’un 5 yıldır plansız idare edildiğini de ifade ederek, Kartal ve Bağcılar’a proje yapmak için yabancı mimarlara proje yarışması yaptırıldığını anımsattı.Ahmet Vefik Alp, şöyle devam etti:"Sayın Topbaş, bu sicille, hangi cesaretle tekrar çıkıp da İstanbul’dan oy istiyor. Ama diğer adayımıza da bir çift sözüm var. Ey Kılıçdaroğlu, siz de sokaklara çıktınız İstanbul’da...Ben İstanbul’da doğdum, İstanbul’da büyüdüm. Hayatım burada geçti. Siz SSK’yı idare ederken ben İstanbul için proje yapıyordum. Ben dünyayı köşe bucak gezip İstanbul’a çözüm getirmeye çalışıyordum. Lütfen gölge etmeyiniz. Gelin bize destek olun. Gelin İstanbullunun işi ehline teslim etmesine izin verin. Gelin bize katılın. Beraberce bu zihniyeti, bu AK Parti ve evveliyatını İstanbul’dan silelim. Size çağrı yapıyorum sayın Kılıçdaroğlu..."Politikaya MHP İstanbul Belediye Başkanı adayı olarak atılan Prof. Dr. Alp, MHP Merkez Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştı. Alparslan Türkeş'in isteği ile politikaya giren Alp, MHP'nin Ankara Balgat'taki yeni Genel Merkez binasını projelendirmişti.Hem MHP hem de DYP'den daha önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Ahmet Vefik Alp, İstanbullar tarafından ilginç projeleriyle tanınıyor. Bunların en ilgi çekenleri şunlar: Günışığı projesi, Pendik-Yeşilköy yüzergeçiş projesi, Selimiye Kışlası'na 7 Yıldızlı Otel, Depreme dayanıklı Tavana Asılı Uydu Kentler Projesi...Adalar - Karabet YaylaArnavutköy - Turan KolcuoğluAtaşehir - Hatice ÇilengerAvcılar - Orhan DuranBağcılar - Yılmaz KaplanBakırköy - Ahmet BahadırlıBaşakşehir - Arif MertBayrampaşa - Muharrem ÇınarBeşiktaş - Ayfer AtayBeykoz - Süha PekkipBeylikdüzü - Zeki BingölBeyoğlu - Zeynep Banu DalamanBüyükçekmece - Hüseyin ÇorbacıoğluÇatalca - Engin AkmanÇekmeköy - Sedat DurgunEsenler - Zekeriya BeyazEyüp - Ali Haydar CivanFatih - Ziya ÜnsalGaziosmanpaşa - Melik TurgutalpGüngören - Murat TülüKadıköy - Arif AtılganKağıthane - Nesrin AltınKartal - Orhan NurmanKüçükçekmece - Sezai AynalıMaltepe - Ahmet KuralPendik - Şaban KansuSancaktepe - Seyfi ErgülSarıyer - Cengiz AlpSilivri - Nursafa PandarSultanbeyli - Hikmet DemircanSultangazi - İlyas PehlivanŞile - Tülay YıldızŞişli - Mustafa SarıgülTuzla - Halil ÖzenÜmraniye - Bayram İğdeliÜsküdar - Levent KırcaZeytinburnu - Hasan Yılmaz