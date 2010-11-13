T24 LogoT24 Logo
Politika

DSP'NİN 25. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ  ANKARA (A.A)

13 Kasım 2010 11:43

-DSP'NİN 25. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ  ANKARA (A.A) - 13.11.2010 - Demokratik Sol Parti'nin (DSP) kuruluşunun 25. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanacak.  DSP'den yapılan yazılı açıklamada, DSP Genel Başkanı Masum Türker, DSP Başkanlık Kurulu üyeleri, Parti Meclisi üyeleri, Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ve partililerin, yarın saat 11.00'de Anıtkabir'de Atatürk'ün ve ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kabrine çelenk koyacağı belirtildi. Türker başkanlığındaki DSP heyeti 11.30'da Devlet Mezarlığı'nda Bülent Ecevit'in kabrini ziyaret edecek. Türker, aynı gün saat 12.30'da da İçkale Otel'de Parti Meclisi Toplantısı'nın açılışında konuşacak ve DSP'nin doğum günü pastasını kesecek. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24