-DSP'NİN 25. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ANKARA (A.A) - 13.11.2010 - Demokratik Sol Parti'nin (DSP) kuruluşunun 25. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanacak. DSP'den yapılan yazılı açıklamada, DSP Genel Başkanı Masum Türker, DSP Başkanlık Kurulu üyeleri, Parti Meclisi üyeleri, Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ve partililerin, yarın saat 11.00'de Anıtkabir'de Atatürk'ün ve ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kabrine çelenk koyacağı belirtildi. Türker başkanlığındaki DSP heyeti 11.30'da Devlet Mezarlığı'nda Bülent Ecevit'in kabrini ziyaret edecek. Türker, aynı gün saat 12.30'da da İçkale Otel'de Parti Meclisi Toplantısı'nın açılışında konuşacak ve DSP'nin doğum günü pastasını kesecek.