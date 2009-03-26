DSP'li aday TRT'yi protesto etti

DSP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Vefik Alp, TRT'nin “Seçenler ve Seçilenler” adlı programını eleştirerek, “Yayına çıktım, TRT'nin tutumunu protesto ettim, izleyicilerden özür diledim ve canlı yayını kestim” dedi.





Alp, yaptığı yazılı açıklamada, helikopteri düşen ve henüz kendisine ulaşılamayan BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşları için dua ettiğini bildirdi.



TRT'nin “Seçenler ve Seçilenler” adlı programını eleştiren Alp, programda CHP, Ak Parti ve MHP adaylarının her birine en çok izlenen saatlerde 180'er dakika, diğer adaylara ise 20'şer dakika verildiğini savundu.



Alp, açıklamasında şunları kaydetti:

“Bana verilen 20 dakikaya karşılık CHP, AKP, MHP adaylarının her birine en az 180'er dakika verilmiş oluyor. Bendeniz bu garip durumu evvelki gece programa girmeden hemen önce öğrendim. Yayına çıktım, TRT'nin tutumunu protesto ettim, izleyicilerden özür diledim ve canlı yayını kestim. Benden hemen sonra yayına girmesi gereken BBP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı da aynı tepkiyi vereceğini söyleyince onu yayına hiç almadılar. DP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı da durumu önceden öğrenmiş, katılmayı toptan reddetmiş.”





