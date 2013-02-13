DSP'den Sarıgül'e adaylık teklifi

DSP Genel Başkanı Masum Türker, daha önce partilerinden ayrılan Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün istemesi halinde nereye isterse oraya belediye başkanı adayı gösterebileceklerini söyledi.

DSP Genel Başkanı Masum Türker, daha önce partilerinden ayrılan Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün istemesi halinde nereye isterse oraya belediye başkanı adayı gösterebileceklerini söyledi. Türker, CHP'nin Sarıgül'ü Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday göstermeyeceğini de öne sürdü.



Beyaz TV'deki Uyan Türkiyem programında konuşan DSP Genel Başkanı Masum Türker, Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün DSP'den neden ayrıldığını anlattı ve Sarıgül'ü takrar partiye davet etti.



Türker şöyle devam etti:



'Sarıgül ya da başkası bize başvurduğu zaman ben bu konuda tek başıma karar veremem. Partinin yetkili organlarıyla oturur konuşuruz. Sarıgül'ün Şişli'ye seçilebilmek için niye bir parti arayışı var? Çünkü bir belediye başkanın tek başına seçilmesi bir şey ifade etmiyor. Beraberinde belediye meclisinin de seçilmesi gerekiyor. Belediye meclisi ise bir parti listesiyle seçiliyor. '

Sarıgül'ü kendi partisini kurmak istediği için DSP ile yollarını ayırdığını vurgulayan Türker, 'Sonra Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı olunca partisini kurmaktan vazgeçti. 'Ben bu hareketi destekliyorum. Herkes evine' dedi. Şimdi nereye geçeceğe belli değil. Sarıgül'e birileri bir yer arıyor. CHP onu büyükşehir adayı göstermez. Neden? Diyelim ki büyükşehir adayı gösterdi ve kazanamadı, genel merkezdeki insanları başına dert alır. Diyelim ki kazandı onu yönetemezler. Çünkü bugüne kadar kazandığı yerlerden hemen ayrılıp istifa etti ' şeklinde konuştu.

Sarıgül'ün iyi bir insan olduğunu söyleyen DSP Lideri Türker, 'Sarıgül ile 20 yılı aşkın arkadaşlığımız var. Ama Mustafa Sarıgül'ü birileri medyada bir yere oynatmaya çalışıyor. O da siyaseten tanınan ortamda rolünü değil, kendi piyarını yapıyor. Eğer böyle bir niyeti varsa gelsin başvursun biz hemen parti kurullarıyla konuşuruz; nereyi isterse ve arkadaşlarım ne derse aday gösteririz ' dedi.