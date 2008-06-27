DSP'de sancılı günler

DSP’den gelen haberler Genel Başkan Zeki Sezer’i istifa noktasına getirecek kadar önemli görünüyor.

Sezer’i bu noktaya getiren DSP’nin Kurucu Genel Başkanı Rahşan Ecevit’le yaptığı, sert sayılabilecek bir tartışma.

Rahşan Ecevit ile Zeki Sezer’i karşı karşıya getiren tartışmanın öyküsü şöyle:

DSP Genel Başkanı Zeki Sezer, Almanya seyahatine çıkmadan önce Rahşan Ecevit’i ziyaret ediyor. Rahşan Hanım, bu ziyaret sırasında DSP’yle ilgili bazı şikâyetlerini ve önerilerini aktarıyor.

Rahşan Ecevit, Sezer’e, bu dönemde DSP’nin büyümediğini, kendisinden beklenen açılımları gerçekleştiremediğini ve halktaki alternatif siyasi arayışa cevap veremediğini söylüyor. Rahşan Hanım, Bülent Ecevit’in son dönemde, Türkiye’nin siyasi tıkanıklıktan çıkması ve siyasetin alternatifsiz kalmaması için sağlı sollu ittifak yapılması gerektiğini özenle vurguladığını anımsatıyor ve Sezer yönetimini eleştiriyor.

Sezer ise Rahşan Hanım’a sert yanıt veriyor. Rahşan Hanım’ı kastederek partiye müdahale edildiğini belirtiyor, olanaksızlıklar içinde genel başkanlığı sürdürmeye çalıştığını ifade ediyor.

Zeki Sezer, Rahşan Hanım’a, “O halde ben istifa ediyorum, yerime de Tayyibe Hanım’ı (Gülek) bırakırım” diyerek, ziyaretini sonlandırıyor. Ertesi gün de Almanya’ya uçuyor.



Rahşan Hanım’ın önerisi

Rahşan Hanım’a, DSP’ye önerisinin ne olduğunu sordum. Zeki Sezer’e de aktardığı ve tartışmaya neden olduğu anlaşılan önerisini şöyle özetledi:

“Bugün siyasette sağ sola kayıyor. Sol da sağa kayıyor. Sağ ile sol arasındaki mesafe giderek daralıyor. Türkiye’nin ise ciddi sorunları var. Halk bu sorunlardan kurtulmak için arayış içinde. Bu siyasi arayışa cevap verebilmenin yolu içine kapanmaktan değil, açılım yapmaktan geçer. DSP’nin bu açılımı yapacağına inanıyor ve temenni ediyorum.”

Rahşan Ecevit ile Zeki Sezer’in bu tartışması, DSP’de önümüzdeki günlerde önemli gelişmelerin yaşanacağını gösteriyor.



Sezer: İstifa kararım yok

DSP Genel Başkanı Zeki Sezer de Rahşan Ecevit’le yaşadıkları tartışmaya ilişkin olarak şu açıklamayı yaptı:

“Parti büyümüyor deniliyor ama ben yüzde 30’larda bir parti almadım. Yüzde 1’lerde bir parti devraldım. Ben üstlendiğim görevi kararlı ve iyi bir şekilde yaparım. Benim bir istifa kararım yok. Parti ile ilgili bir ölçü kullanılacaksa herhalde o seçimlerden sonra ortaya çıkar. DSP sağduyulu ve sağlıklı bir biçimde görevlerini yapıyor ve büyüyor. Rahşan Ecevit bizim büyüğümüzdür, Bülent Ecevit’in emanetidir. Kendisine karşı densizlik ve saygısızlık yapmam söz konusu değildir.”



Millilere tebrik

Türkiye yarı final maçında Almanya karşısında başarılıydı. Eksik kadroya rağmen Almanya’ya sahayı dar etti. Maç boyunca üstün oynadı. Ancak, bir son dakika golüyle mağlup olmaktan kurtulamadı. Buna karşın alkışlanan millilerimiz oldu.

Fatih Terim de maç öncesi yaptığı basın toplantısında, eleştirilere neden olan “mucize” söylemini terk etti. Mucizeye inanmadığını belirtti. Bu yöndeki eleştirileri, bilimsel çizgiyi savunarak karşılamış oldu. Almanya maçı belki de millilerimizin en iyi oynadıkları maçtı. Çek Cumhuriyeti ve Hırvatistan maçlarına göre çok daha iyi bir takım ruhu ve sistemli oyun sergilediler.

Fatih Hoca’nın futbolcularımızı çok iyi motive ettiği zaten biliniyor. Bu özelliğine eksiklere rağmen isabetli bir kadro ve sistemli bir oyunu da ekleyince, hem Almanya gibi güçlü bir takımı etkisiz kıldı hem de ileriye dönük umutları artırdı. Fatih Hoca’yı ve milli futbolcularımızı içtenlikle kutluyoruz.