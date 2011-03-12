-DSP'DE MERKEZ YOKLAMASI ANKARA (A.A) - 12.03.2011 - DSP'de 12 Haziran'da yapılacak milletvekili seçimlerinde adaylar merkez yoklaması ile belirlenecek. Partiden yapılan yazılı açıklamada, DSP Parti Meclisinin, Genel Başkan Masum Türker'in başkanlığında toplandığı belirtildi. Yaklaşık 6 saat süren toplantıda, ülke gündemindeki sorunların ve milletvekili genel seçimine ilişkin stratejilerin değerlendirildiği kaydedilen açıklamada, toplantı sonrası yayınlanan Parti Meclisi Bildirisi'ne yer verildi. Buna göre bildiride, DSP Parti Meclisinin dün toplandığı ve ülke gündemindeki sorunları görüşülerek, partinin 12 Haziran Pazar günü yapılacak milletvekili genel seçimine katılmasına ve milletvekili adaylarının merkez yoklaması usulüyle belirlenmesine oy birliğiyle karar verildiği ifade edildi. Seçimden sonra yeni bir anayasa veya kapsamlı bir anayasa değişikliği yapılmasının gündemde olduğu hatırlatılan bildiride, bu çalışmaların olabildiğince geniş bir toplumsal mutabakatla yapılması gerektiği vurgulandı. Yüzde 10 oranındaki ülke seçim barajının toplumdaki farklı siyasal görüşlerin TBMM'de gerektiği gibi temsil edilmesini engellediği iddia edilen bildiride, bu durumun da bir kurucu meclis gibi çalışacak olan 24. Dönem TBMM'nin hazırlayacağı anayasa veya anayasa değişikliğini sürekli bir tartışma konusu haline getireceği öne sürüldü. ''O nedenle şimdi ivedilikle yapılması gereken, TBMM'nin Milletvekili Seçimi Kanunu'nu değiştirerek, ülke seçim barajını makul bir düzeye, en azından yüzde 5'e indirmesidir'' ifadelerine yer verilen bildiride, bu değişikliğin, ''temsilde adalet'' ilkesine de uygun olacağı savunuldu.