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Politika

DSP'de kılıçlar çekildi, 5 vekilin ihracı istendi

DSP, CHP İstanbul Adayı Kılıçdaroğlu'na destek çağrısı yapan 5 milletvekilini ihraç istemiyle parti disiplin kuruluna sevk etti.

03 Nisan 2009 03:00

DSP, CHP İstanbul Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek çağrısı yapan 5 milletvekilini ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk etti.

DSP Genel Sekreteri Süleyman Yağız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, partisinin milletvekilleri Ahmet Tan, Emrehan Halıcı, Mücahit Pehlivan, Recai Birgün ve Tayfun İçli'nin Örgüt Kurulu'nca alınan karar gereği "ihraç istemiyle" Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini söyledi.

Yağız, 5 milletvekilinin ihraç isteminin gerekçesinin yalnızca CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermeleri olmadığını belirterek, söz konusu milletvekillerinin partilerinin adaylarına oy verilmemesi için çalıştıklarını, bunun da hiçbir partinin yetkili organınca kabul edilemez bir durum olduğunu vurguladı.

Rahşan Ecevit: Hesaplaşacağız

Kılıçdaroğlu'na destek çağrısı yapan 5 vekilin DSP'den ihracının istenmesine Rahşan Ecevit'ten de tepki geldi.

CNN Türk'e açıklama yapan Rahşan Ecevit, ihraç isteminin "çok yanlış bir hareket" olduğunu belirterek "Hesaplaşacağız" dedi. Rahşan Ecevit ayrıca "Bu Ecevit'i partiden uzaklaştırma girişimidir. Başarısızlıklarını örtbas etmek istiyorlar. Bu isimleri atarak Bülent Ecevit ismini partiden uzaklaştıracaklarını zannediyorlar" dedi. 

İçli: Genel Başkanlığa adayım

DSP Milletvekili Recai Birgün yaptığı açıklamada, DSP Genel Başkanı Sezer'in başarısızlığını kendilerine fatura etmek istediğini savunurken, Tayfun İçli "DSP'ye tuzak kurmak" ile itham edilmenin kendisini çok yaraladığını açıkladı.

CNN Türk canlı yayınına katılan İçli, partiden uzaklaştırılamayacağını ve Genel Başkanlığa aday olacağını açıkladı. İçli, " Uzaklaştırabiliyorsa uzaklaştırsın bakalım!" diye konuştu.

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