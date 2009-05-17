DSP’de Genel Başkan adaylığına 16 kişi başvurdu

DSP Olağanüstü Kurultayı adaylık başvuruları için verilen aranın ardından çalışmalarına yeniden başladı.



Divan Başkanı Hikmet Sami Türk, Zeki Sezer, Masum Türker, Sait Kekeç, Alemdar Yalçın, Tayfun İçli, Ahmet Özışık, Ahmet Ağar, Galip Özer Arbak, Serdar Savaş, İzzet Sözen, Ahmet Güzel, Dursun Ali Sönmez, Adnan Serter, Yekta Açıkgöz, Musa Abay ve Mehmet Ek'in genel başkan adaylığı için başvuru yaptıklarını duyurdu ve itirazlar için 5 dakika süre verdi.



Bu sürede adaylardan Sait Kekeç, Masum Türker için Yargıtayda parti üyelerinin yer aldığı listelerde ismi olmadığı gerekçesiyle itirazda bulundu. Divan Başkanı Türk, Divan Başkanlığı tarafından yapılan incelemede Siyasi Partiler Yasası'na göre Türker'in adaylığının önünde engel olmadığını, ayrıca üyeliğiyle ilgili belge ibraz ettiğini belirterek, Masum Türker'in adaylığının geçerli olduğunu açıkladı.



Kurultay, adayların konuşmalarıyla devam edecek. Adaylar, divan tarafından belirlenen 10 dakikalık süre içinde delegelere hitap edecek.

