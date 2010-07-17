-DSP SEFERİHİSAR İLÇE YÖNETİMİ İSTİFA ETTİ İZMİR (A.A) - 17.07.2010 - DSP Seferihisar İlçe Başkanı Hasan Kurt, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte görevlerinden ve parti üyeliğinden istifa ettiklerini bildirdi. Kurt, yaptığı yazılı açıklamada, merhum Bülent Ecevit'in DSP Genel Başkanlığı'nı bıraktıktan sonra AK Parti karşısında ulusal birlik çalışmaları yürüttüğünün unutulmaması gerektiğini ve hiç kimsenin Ecevit adını yüzde 2,4 oy oranına mahkum etmeye hakkı olmadığını kaydetti. Genel merkezin, Ecevit'in emeği olan DSP kasasındaki parayı, yine onun adını yaşatmak için bir vakfa dönüştürerek, Ecevit Üniversitesi kurarak veya Ecevit Öğrenci Yurdu yaparak değerlendirmesinin daha uygun olacağı görüşünde olduklarını anlatan Kurt, parti ilçe yönetimi ve parti üyeliğinden istifa ettiklerini açıkladı. Kurt, açıklamasında solda birliğin kaçınılmaz olduğunu da vurguladı. DSP Güzelbahçe ilçe yöneticileri Tarkan Arıkan, Alican Şimşek, Murat Yılmaz, Metin Çiğdem, Hediye Çınar, Kıymet Önal ve Mustafa Can Çolakoğlu'nun da istifa dilekçelerini parti genel merkezine gönderdikleri bildirildi.