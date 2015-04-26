DSP seçim bildirgesini açıkladı. İşte vaatleri...

DSP seçim bildirgesini açıkladı. Bildirgeye göre, en düşük emekli maaşı 2 bin 600 TL, asgari ücret 2 bin 200 TL olacak. Öğretmenlere yılda iki kez ikramiye verilecek. Her üniversite öğrencisine, talep etmesi halinde en az 500 TL burs verilecek. Engelli yurttaşların tamamı iş sahibi yapılacak ve "Engelliler Bakanlığı" kurulacak. Devlet okullarında okuyan öğrencilere ücretsiz kahvaltı ve öğle yemeği verilecek.

ANKA'nın haberine göre; DSP Genel Başkanı Masum Türker, TES-İŞ Salonu’nda partisinin “Özlemini Duyduğumuz Ortak Değişim ve Dönüşüm, Mutlu İnsan, Güçlü Türkiye” başlıklı seçim bildirgesini açıkladı.

DSP Lideri Türker, partisinin bildirgesine yönelik yaptığı açıklamada, “Yurttaşlarımızın Demokratik Sol Parti’yi tercih etmesi ve oy vermesi halinde; yoksulluk ve işsizlik en acil sorunlarımızın başında gelmektedir. Öncelikle çocuk işçiler olmak üzere, tüm işçilerin hakları korunacaktır” dedi.

"Yeter ki devlet kasası boşaltılmasın!"

Türker şunları kaydetti:

“Ücretlilerin vergilendirilmesinde asgari ücret tutarı kadar ücret sosyal güvenlik kesintisi hariç vergi ve diğer tüm kesintilerden muaf olacaktır.

Ortaöğretime giriş sınavsız olacak, üniversiteye girişte öğrencilerin geleceklerini tek bir sınava bağlamalarının önüne geçilerek kamu personelinin seçimine benzer bir yerleştirme sistemi benimsenecektir. Herkes yeteneğine ve isteğine göre eğitim yapacak, eğitimde rekabet eşitliği yaratılarak her kademede kaliteli ve parasız eğitim olanağı yaratılacaktır.

Öğretmenler her sömestr başında birer maaş olmak üzere yılda iki ikramiye verilecektir.

Kadınlarımızı çalışma hayatından uzaklaştıran değil, iş gücüne katılımlarını teşvik eden düzenlemeler yapılacak, kadına şiddete son verilecek; siyasi, ekonomik ve sosyal yaşamın her seviyesine eşit bir şekilde katılmaları sağlanacaktır.”

Türker, Türkiye’nin bu kaynakları yaratmaya gücünün olduğunun altını çizerken, “Yeter ki devlet kasasının boşaltılmasından vazgeçilsin, yeter ki vergiler belli zümrelere ve bazı ailelere değil devlete kalsın! Size ilk yaratacağımız kaynağı açıklıyoruz: Yolsuzluklardan dolayı devletin kasasından çalınan milyar dolarlar! Hortumları kesersek; emekli maaşları da iyileştirilir, asgari ücret de artırılır, benzin de ucuzlatılır, refah seviyesi de yükseltilir” dedi.

Öncelikli yapılacaklar

Türker, DSP’nin seçimleri kazanması durumunda öncelikli olarak yapılacaklar hakkında konuşurken şöyle devam etti:

“Türkiye’de milli sermaye düşük katma değer yaratan sektörlere yığıldı, üretim karakterli sermaye birikimi yaratılamamaktadır. Bu nedenle istihdam yaratacak sanayi, madencilik ve benzeri endüstriyel alanlarda yatırım yapılacaktır. Son on iki yıldan bu yana yapılmayan demir cevheri işleyen demir çelik tesisleri, bakır izabe tesisleri, petrokimya tesisleri, alüminyum tesisleri ve benzerleri kurulacak; karma ekonomik sistem uygulanacaktır.

*Asgari ücret 2000 tl olacaktır.

* Asgari ücret tutarı kadar ücret sosyal güvenlik hariç vergiden ve diğer yasal kesintilerden muaf olacaktır.

* 23 Dönemde DSP milletvekilleri tarafından verilen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün tatil günü olarak ilan edilmesine ilişkin yasa teklifi yasalaştırılacaktır.

* 23 Dönemde DSP milletvekilleri tarafından verilen yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için ‘yurt dışı seçim çevresi’ oluşturulmasına ilişkin kanun teklifi yasalaştırılacaktır.

* Kadın Bakanlığı kurulacaktır.

* ‘Göçmen ve Yurt Dışı Türkler Bakanlığı’ kurulacaktır.

* Engelliler Bakanlığı kurulacaktır.

* Emekli maaşı en düşük asgari ücretin yüzde 30 fazlası kadar olacaktır. (İlk yıl asgari emekli maaşı 2 bin 600 TL olacak.)

* İşyeri açarak işveren olarak çalışan emeklilerden kesilen ‘sosyal güvenlik destek primi’ uygulamasına son verilecektir.

* Yaş dışında diğer emeklilik şartlarını taşıdığı halde ekli olamayanların emekli olması için gerekli yasal düzenlemeler yapılacaktır.

* Genel sağlık sigortası primi işsizlerden, evsizlerden ve düşük ücretlilerden alınmayacak ve bu kesimlere bedava sağlık hizmeti verilecek.

* İşsizlik sigortası ödemeleri artırılacaktır.

* İş ve meslek danışmanlarına kadro verilecektir.

* 6638 Sayılı iç güvenlik yasası iptal edilecektir.

* Öğretmenlere her öğretim döneminde (sömestr başında) bir maaş ikramiye verilecektir. (Yılda iki kez)

* Tüm öğretmen atamaları gerçekleştirilecektir

* Her üniversite öğrencisine, talep etmesi halinde en az 500 TL burs verilecektir.

* Ekonomik sicil affı çıkartarak; esnaf, tüccar ve sanayicimizin önü açılacaktır.

* Tarım ürünlerinde alım garantisiyle birlikte, hakkaniyete uygun başfiyat verilecektir.

* Tarım kesiminin temerrüt faizleri devlet tarafından karşılanarak anapara yeniden yapılandırılacaktır.

* Engelli yurttaşların tamamı iş sahibi yapılacaktır.

* Engelli yurttaşların eğitimleri, hangi eğitim kurumunda olduğuna bakılmaksızın tamamen ücretsiz olacaktır

* Vatandaşlık hakkı çerçevesinde, her haneden en az bir kişinin işi devlet tarafından garanti edilecektir.

* Vergi oranları yeniden elden geçirilerek düşürülecektir.

* Devlet Memurları Kanunu yeniden düzenlenecektir.

* Polis, astsubay ve benzeri görevlerde çalışanların emekli olduklarında uğradıkları mağduriyet giderilecektir.

* Biyologların Meslek Kanunu çıkarılacak ve mağduriyetleri giderilecektir.

* Veteriner Hekimlerinin özlük haklarındaki ve atamalarındaki haksızlıklar giderilecektir.

* Kredi kartı, tüketici ve konut kredileri faizi seçim günü itibariyle sabitlenecek ve faiz artışları devlet tarafından bütçelenerek karşılanacaktır.

* Seçimlerde uygulanan barajlar kaldırılacak; azınlık veya farklı düşünce tarafları temsil eden siyasi partilerin mecliste temsil edilmesi sağlanacak.

* Diyanet İşleri Başkanlığı alevi vatandaşlarımızı kapsayan ve yönetimde yer almasını sağlamak üzere yeniden yapılandırılacaktır.

* Cem evleri ibadet yeri olarak kabul edilecek camilere sağlanan ayrıcaklıklardan yararlanacaklar.

* Devlet okullarında okuyan öğrencilere ücretsiz kahvaltı ve öğle yemeği verilecek.

* Stratejik kamu kuruluşları (demiryolları, havaalanları, posta ve su ve enerji hizmetleri özelleştirilmeyecektir. Özelleştirilen kuruluşlardan gerekli olanlar yeniden kurulacaktır. Yenilenebilir enerji (yeşil enerji) tercih edilecek ve çevrenin korunması sağlanacak.

* Taşeronluk sistemi kamu kesiminde yasaklanacak özel sekor için işçileri koruyan düzenleme yapılacaktır.

* Kamu toplu iş sözleşmeleri yenilenecektir.

* Demokratik halk protestoları sırasında polisin maske takması ve ateşli silah kullanması yasaklanacaktır.

* Sağlık hizmetleri için vatandaşların katkı adı altında para ödeme yapmalarına son verilecektir.

* Suriye, Mısır ve Irak ile yen anlaşmalar yapılarak Suriye, Mısır ve İsrail ile diplomatik ilişkiler kurulacaktır.

* Şehiriçi toplu ulaşım ücretsiz olacaktır.”

Genel Başkan Türker’in konuşmasının ardından DSP Milletvekili Adayları kamuoyuna tanıtıldı.