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Yaşam

DSP Rize İl Başkanı parti binasında ölü bulundu

DSP’de 3 dönemdir il başkanlığı yapan Ömer Faruk Temizel’in kalp krizinden öldüğü sanılıyor

18 Aralık 2015 13:39

DSP Rize İl Başkanı 74 yaşındaki Ömer Faruk Temizel, il başkanlığı binasında, yakınlarınca ölü olarak bulundu. Bir süre önce kalp ameliyatı olan Temizel'in kalp krizinden öldüğü sanılıyor.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, Menderes Bulvarı üzerindeki DSP İl Başkanlığı binasına erken saatlerde gelen Ömer Faruk Temizel, 07.30 sıralarında yakınlarını arayarak fenalaştığını bildirdi. Kısa sürede parti binasına gelen yakınları, Ömer Faruk Temizel’i koltukta hareketsiz halde buldu. Parti binasına gelen sağlık görevlileri Temizel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Temizel'in cesedi otopsi için Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. DSP’de 3 dönemdir il başkanlığı yapan Ömer Faruk Temizel’in kalp krizinden öldüğü sanılıyor.

 

"Partiye sevgisi çok büyüktü"

 

DSP Rize İl Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Yılmaz, il başkanı Temizel'in bir süre önce kalp ameliyatı geçirmesine rağmen yine her zaman olduğu gibi sabahları erken saatte parti binasına geldiğini belirterek, “Bülent Ecevit'e ve partiye sevgisi çok büyüktü. Hasta hali ile geçen hafta Ankara’daki kurultaya gitti. ‘Hastasın gelme’ dedik ama dinlemedi ve otobüsle Ankara’ya seyahat etti. Kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz” dedi

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