-DSP OLAĞANÜSTÜ KURULTAYI ANKARA (A.A) - 10.07.2011 - Demokratik Sol Parti (DSP) Olağanüstü Kurultayında, Masum Türker, Hasan Macit ve Emrah Konuralp başkanlık için aday oldu. Başkan adaylarının konuşma sıra ve sürelerinin belirlenmesi sırasında bazı delegelerin birbirleri üzerine yürümesiyle kısa süreli arbede yaşandı. Büyük Anadolu Otelde gerçekleştirilen olağanüstü kurultayda, divanın oluşturulması ve Divan Başkanlığına Hikmet Sami Türk'ün seçilmesinin ardından delegeleri selamlayan Türker, konuşmasında 12 Haziran seçimlerine ilişkin öz eleştiri yaptı. Türker, Türkiye'nin, küresel bir yapının etkisi altında olduğunu, 12 Haziran seçimlerine giderken bu küresel yapının, Türkiye'de medya ve siyaseti şekillendirmeyi hedeflediğini ileri sürdü. Medya ve onun aracılığıyla siyaset kurumunun, uluslararası dayatmalara karşı koyamadığını ifade eden Türker, şöyle konuştu: ''Türkiye, siyaset kurumları açısından iki kutuplu bir anlayışa, yani iki partiye doğru iteklenmek, iki partili bir sisteme dayandırılmak istenmekteydi. Bu uğraş, bu talep, 2000'li yıllarda başlayan bir uğraştır. Bunun ilk darbesini 2002 seçimlerine giderken DSP yemiştir. 2002 seçimlerinin hala bir öz eleştirisini yapamadan yoğun baskı altında siyasal yapılanmayı sürdüren DSP, bu seçimde aldığı sonuçlardan hiç mi hiç memnun değildir ama inanıyorum ki Türkiye'yi okuyabilen, dünyayı okuyan kimse Türkiye'nin seçim sonuçlarından memnun değildir. Bu seçim sonuçlarına göre iki partili sistemi dayatma, belli bir ölçüde başarıya ulaşmıştır. Önce 3, sonra 4 parti görüntüde temsil açısından seçmenin yüzde 95 oyunu temsil eder gibi görünüyor. Farklı düşünen, ideolojisini öne koyan partilerin oy oranı yüzde 4.42'de kalmıştır. Bu durum, Türkiye'yi sevenler için kötü, evirip çevirmek isteyenler için mükemmel bir sonuçtur.'' -''ÖZ ELEŞTİRİ YAPMALIYIZ''- Türker, 12 Haziran seçiminin ardından, 2002 seçimlerinden beri yapamadıkları öz eleştiriyi, artık teşkilat olarak tabandan tavana doğru giden bir anlayışla, yapmaları gerektiğini söyledi. DSP'nin, yeni dünya düzenine direnmesi için parti programı ve tüzük değişikliklerinden, üye kayıtlarının yenilenmesine ve teşkilat yapısının yeniden belirlenmesine kadar ne yapılması gerekiyorsa, Türkiye için kaygı duyanların görüşlerini de alarak, yapmaya hazır olduklarına işaret eden Türker, bunun oyuna gelmeden, birlik ve bütünlük içinde gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı. Türker, ''Her birimiz, her biriniz birer 'Ecevitciyiz' demek istiyorsa, birbirimizle modern biçimde tartışmalıyız. Onun için bu kurultayda geleceğin tartışmasını, geleceğin partisini nasıl halka götüreceğimizin, onu nasıl halkla bütünleştireceğimizin tartışmasını yapmalıyız'' dedi. Seçimde, DSP'nin 85 seçim bölgesinde oy pusulasında yer aldığına dikkati çeken Türker, ''(Bedeli ne olursa olsun, yüzde 1 bile olsa DSP'yi seçime sokacağız) dedik, seçime girdik. 'DSP hala yaşıyor' dedirttik'' şeklinde konuştu. Türker, ''Türkiye'nin DSP'ye ihtiyacı olduğunu'' vurgulayarak, parti olarak bundan sonra devrimci yapılarından vazgeçmeden geleceğin kadrolarını hazırlamaya ve mücadeleye devam edeceklerini bildirdi. Son süreçte ''tüm eksikliklerin sorumluluğunu üstlendiğini'' ifade eden Türker, ''İnsanlar fanidir, giderler bir gün. Eserleri varsa anılırlar. Ecevit eserini bıraktı, biz de dostluklarımızı birleştirelim, Türkiye'nin içine düştüğü durumu değiştirelim. Atatürk milliyetçiliğinden yana mıyız? Ecevit'in demokratik sol ilkelerinden yana mıyız? Ecevitci miyiz, Atatürkçü müyüz? Bunun devam edebilmesi için DSP'yi güçlendirmeliyiz. DSP'nin insana önem veren yaklaşımını kimse değiştiremedi, değiştiremeyecek'' diye konuştu. Partililerden, haklarını helal etmelerini isteyen Türker, kurultayda seçilmese bile daima partililerle birlikte olacağını sözlerine ekledi. -GENEL BAŞKANLIK İÇİN 3 ADAY YARIŞIYOR - Türker'in konuşmasının ardından, genel başkanlığa adaylığını koyan Hasan Macit ve Emrah Konuralp de söz aldı. Bu arada, genel başkan adaylarının konuşma sıraları ve sürelerinin belirlenmesi konusunda delegeler ile Divan Başkanı Türk arasında polemik yaşandı. Bazı delegeler birbirinin üzerine yürüdü. İtirazlar üzerine, oylama yapılarak adayların konuşması 25'er dakika olarak belirlendi. Adaylardan ilk olarak söz alan Macit, konuşmasında, Türker'in 12 Haziranda ''hezimete uğradığını'' iddia ederek, eleştirilerde bulundu. Kurultay isteklerinin olumlu karşılanmasına rağmen kurultayın demokratik olmadığını iddia eden Macit, adayların engellemelerle karşılaştığını öne sürdü. Macit, DSP'nin 85 seçim bölgesinde seçime girmesinin başarı olarak gösterilemeyeceğini, yeni kurulan bir parti olan HEPAR'ın bile 60'a yakın seçim bölgesinde seçime katıldığını ve DSP'den daha fazla oy aldığını kaydetti. Türker'in kayıtları silinen partililerin kayıtlarının yenileneceği sözünü anımsatan Macit, ''Sayın Genel Başkan acaba 2 yıllık görev sürenizde kaç üye kazandırdınız?'' sorusunu yöneltti. Macit, kurultayda, son seçiminin değerlendirmesiyle ilgili gündem maddesi bulunmadığını, Türker'in yeniden seçilebilmek için ''kaptı-kaçtı'' bir anlayışla kurultay planladığını öne sürdü. Macit, ''DSP'ye her zamankinden çok ihtiyaç var. Bu nedenle DSP'yi kalkındırmak bizim görevimiz olacaktır'' diyerek sözlerini bitirdi. Emrah Konuralp de DSP'nin güçlendirilmesinin bir zorunluluk olduğunu, ''DSP'yi küsurat partisi olmaktan çıkarmaya ant içtiklerini'' söyledi. Konuralp, ''(Haydi bir daha diyorlar) Neye? Yok olmaya mı? Ecevit'in demokratik solunu şahlandıracağız'' diye konuştu. Türker, eleştirilere yanıt verdikten sonra, sandıklar kuruldu ve genel başkan, parti meclisi ile merkez disiplin kurulu üyelerinin belirleneceği seçim için oylamaya geçildi.