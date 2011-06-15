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Politika

DSP OLAĞANÜSTÜ KURULTAYA GİDİYOR ANKARA (A.A)

15 Haziran 2011 18:21

-DSP OLAĞANÜSTÜ KURULTAYA GİDİYOR ANKARA (A.A) - 15.06.2011 - DSP Genel Başkanı Masum Türker, 10 Temmuz 2011 Pazar günü Olağanüstü Kurultayı toplama kararı aldı. DSP Başkanlık Kurulu, Genel Başkan Türker başkanlığında toplandı ve seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirme yapıldı. Masum Türker, toplantının ardından yaptığı yazılı açıklamada, ''Partimizin Başkanlık Kurulu üyeleriyle seçim sonuçlarını değerlendirdik. DSP Tüzüğü'nün 22. maddesinin verdiği yetkiye dayanarak 10 Temmuz 2011 Pazar günü DSP Olağanüstü Kurultayı'nı toplantıya çağırıyorum'' dedi. 

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