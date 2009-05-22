DSP lideri: Ben de Ergenekon'dan alınabilirim

DSP Genel Başkanlığına seçilen Masum Türker, ilk örgüt ziyaretini İzmir'e yaptı. Türker, Ergenekon Soruşturması kapsamında kendisinin de gözaltına alınabileceğini belirterek, “Ben dahil böyle bir riskle karşı karşıyayız” dedi





Hafta sonu yapılan kurultayda DSP Genel Başkanı seçilen Masum Türker ilk örgüt ziyaretini İzmir'e yaptı. İstanbul milletvekilleri Jale Ağırbaş ve Hüseyin Mert ile kente gelen Türker'i partisinin İl Başkanlığı'nda Parti Meclisi'nin İzmirli üyeleri Mehmet Çümen, Rahmi Sezgin, Saffet Başaran, İzzet Sözen, Nazif Topaloğlu ile İzmir İl Başkanı Günay Tüzün, Aydın, Denizli, Uşak, Manisa, Balıkesir, Afyon il başkanları, İzmirli kurultay delegeleri ve ilçe başkanları karşıladı. Türker, düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ergenekon soruşturması kapsamında süren gözaltıları değerlendiren Türker, kendisinin de bir gün gözaltına alınabileceğini öne sürerek, şunları söyledi:



“Biz ne avukatlıktan ne de Tayyip Erdoğan gibi haksız savcılıktan söz ediyoruz. Türkan Saylan'ın haksız bir şekilde, kanser için kemoterapi tedavisi gördüğü noktada evini basmışlar, sözde evraklarını toplamışlardır. Ben dahil böyle bir riskle karşı karşıyayız. Ben bu faaliyette çok başarılı olursam, ileri götürürsem, bundan ürkenler, çekinenler bir gün bir seyahatte, bir otelde, bir gün başka bir yerde bunu yapabilirler. Çünkü Türkiye artık suskun olmamalı.



Biliyoruz ki kim susarsa sussun, bir gün ona bu iktidarda sıra geliyor. Bu sırayı beklemeden biz toplu halde olabilirsek, sel halinde oluşabilirsek, o zaman AKP adına da devlet aygıtını yürütenler, demokrasinin varlığının farkına varırlar, ayrımında olurlar ve daha nazik davranırlar. Bugün Türkiye'de mektup gönderdiğiniz zaman karakola gidip ifade verecek olan insanları, sabaha karşı yaka paça medyayı yanına alarak götürmek, insan hak ve özgürlüklerine aykırıdır. İnsan hakları ihlal edilmektedir. Bütün bunlara karşı durmaktayız. Yoksa soyut olarak ne bilmediğimiz bir kişinin avukatı oluruz ne de hükümeti idare eden adına da ‘ben savcıyım’ deyip birilerine birilerini adres göstermeyiz. Herkes hakça hukuk içinde akşam rahat uyumalı, sabah rahat uyanmalı.”



Solda birlik yok, alternatif birlik var



DSP lideri, son beş yılda Türkiye'nin en önemli sorununun alternatif parti ve alternatif lider olduğunu öne sürerek, yeni parti oluşumlarını eleştirdi. Türker şöyle devam etti:



“Arayış içinde olanlar gelsinler bizimle birlikte ellerini taşın altına koysunlar. Gelin bu ülkenin idaresini düzeltelim. DSP sol eksende, Atatürk'ün yolunda ulusalcı, devrimci bir parti olarak alternatif yaratacak. AKP'ye karşı alternatif oluşumlara biz yanıt vereceğiz. Milletvekillerini, eski bakanları çatımıza davet ediyorum. Solda birlik yerine alternatif birliği savunuyoruz. Biz muhalefet partisinin rakibi değiliz, alternatifte birliği sağlayabilirsek, yarın onlarla iktidarda birlik oluruz.”



Kürt sorunu ekonomik reformla çözülür



DSP Genel Başkanı Masum Türker, iktidarda oldukları 1999- 2002 yılları arasında Doğu ve Güneydoğu'da tek kurşunun atılmadığı, tek şehidin verilmediğini belirterek, ülkeyi sıfır terörle teslim ettiklerini vurguladı. Türker, Kürt sorununun çözümü için seçim barajının düşürülmesini ve bölgede ekonomik devrimi şart koştu. Türker şöyle konuştu:



“Doğu ve Güneydoğu'da 200'e yakın fabrika özelleştirildi. O fabrikalarda makineler boşaltıldı, insanlar işsiz kaldı. Ekonomik reform yapılmadığı için terör rahatlıkla vücut buldu. Amacımız ekonomik ve sosyal birliği sağlamak. Bölgedeki çözülme AKP'nin işine geldi. Dini kullanıp oy aldı, ancak DSP inançlara saygılı laiklik anlayışıyla alternatif olacak. Ben o bölgenin Türk kökenli bir çocuğuyum. Ekonomik reformlarla terörü bitireceğiz.”



Yönetim kurulları 20'den 50'ye çıkacak



Türker, örgütlerde kimseyi görevden almayacağını, ancak örgütlerin yeni katılımla genişletileceğini belirterek, 20 kişi olan il yönetim kurullarının 50 kişiye çıkarılacağını, kadınların ve gençlerin örgütleneceğini söyledi. Türker, partide kadın kollarını kurma görevini İstanbul Milletvekili Jale Ağırbaş'a verdiğini açıkladı.



Beni rahatlıkla öpebilirsiniz





Sempatik tavırlarıyla örgütten sık sık alkış alan Türker, beş ay önce Antalya Adliye Sarayı'nın açılışı sırasında kendisini öpmek isteyen bir vatandaşa, ‘Eşim beni kendisinden başka birinin öpmesini istemiyor’ diyen Başbakan Tayyip Erdoğan'ı ima ederek, “Bana rahatlıkla sarılabilirsiniz, beni öpebilirsiniz. O konuda herkese izin var” dedi. (dha)