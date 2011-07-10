-DSP KURULTAYININ 2. TURUNDA DA SONUÇ YOK ANKARA (A.A) - 10.07.2011 - DSP Olağanüstü Kurultayı'nda, genel başkanlık için yapılan 2. tur oylamada da genel başkan belirlenemedi. Büyük Anadolu Oteli'nde düzenlenen kurultayda, genel başkanlık için gerçekleştirilen 2. tur oylamada, adaylar genel başkanlık için yeterli oyu bulamadı. İkinci turda 622 delegenin oy kullandığı sandıktan, 616 geçerli oy, 6 geçersiz oy çıktı. Adaylardan Masum Türker 439, Emrah Konuralp 172 oy alırken, adaylıktan çekilmesine rağmen Hasan Macit 5 oy aldı. Genel başkanlık için 2. turda alınması gereken 469 oyu adaylar elde edemediği için 3. tur oylamaya geçildi. 3. tur oylamada, en çok oy alan aday, genel başkanlık koltuğuna oturacak. Bu arada, Parti Meclisi seçimini, Türker'in listesi kazandı.