DSP: Ermenistan kapısı açılmasın

DSP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Macit, Türkiye-Ermenistan sınır kapısının sorunlar çözülmeden açılmasına karşı olduklarını bildirdi.



Macit, yaptığı yazılı açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Sivil Toplum Kuruluşları Destek Şurası Başkanı ve Azerbaycan Parlamentosunda Milletvekili Azay Guliyev, Azerbaycan Türk Kadınlar Birliği Başkanı Doç. Dr. Tenzile Rüstemhanlı, Azerbaycan Milli Sivil Toplum Örgütleri Forumu Başkanı Rauf Zeyni ile DSP Genel Merkezi'nde görüştüğünü belirtti.



Guliyev'in, "Ermenistan sınır kapısının açılmasının gündeme gelmesi nedeniyle duydukları rahatsızlığı" dile getirdiğini ifade eden Macit, Guliyev'e, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'hassasiyetlerin korunacağı' yönünde açıklama yapmasına rağmen endişe duyduklarını ilettiğini belirtti.



NATO Genel Sekreteri'nin atanmasında önce 'hayır' denilip, sonra bunun onaylandığını belirten Macit, şunları kaydetti:



"Umarız Azerbaycan konusunda da böyle bir sürece girmez. Umarız önce karşı çıkıp, sonra onay verir duruma gelmez. Çünkü bu konu her şeyden önce Türkiye'nin milli davasıdır. Azerbaycan'ın milli davasıdır. Bizim davamız ortak bir davadır. Türkiye-Ermenistan sınır kapısının sorunlar çözülmeden önce açılmasından yana değiliz."



Bülent Ecevit'in başbakan olduğu dönemde, Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinde yeni bir açılım planladığını da anlatan Macit, Ecevit'in, Nahçivan'dan Azerbaycan'a bir koridor açılmasını istediğini hatırlattı. Macit, o tez doğrultusunda partisinin, Türk dünyasını birleştirecek bir koridor oluşturulmasının daha doğru olduğunu düşündüğünü bildirdi.



Hasan Macit, sınır kapısının açılması için "Ermenistan'ın Karabağ'dan çekilmesi, 1915 olaylarına ilişkin iddialarından vazgeçmesi ve anayasasındaki Türkiye topraklarına ilişkin ifadeleri kaldırması gerektiğini" kaydetti.

