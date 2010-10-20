-DSP, CHP İLE İŞBİRLİĞİ YAPMAYACAK ADANA (A.A) - 20.10.2010 - Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Mustafa Vural, ''DSP, önümüzdeki genel seçimlere kesinlikle katılacaktır'' dedi. Vural, partisinin seçimlerde CHP ile işbirliği yapmayacak. Vural, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nde (ÇGC) düzenlediği basın toplantısında, DSP'nin geçen seçimlerde CHP ile işbirliği yaptığını, ancak, bir daha böyle bir birlikteliğin olamayacağını söyledi. Parlamentodaki parti sayısının artması gerektiğini ifade eden Vural, ''Çünkü, ancak o zaman temsilde adalet sağlanır. Böylece AKP'nin tek başına iktidarda kalması önlenmiş olur'' diye konuştu. DSP'nin gelecek yıl yapılacak genel seçimlere kesinlikle katılacağını vurgulayan Vural, barajdan muzdarip partilerle işbirliği yapabileceklerini ifade ederek, ''Ancak, bu işbirliğinde olmazsa olmazımız DSP çatısı altında toplanmaktır. Seçim süreci henüz başlamadı ancak, biz DSP olarak, örgüt içinde çalışmalarımıza başladık. Önümüzdeki seçimleri heyecanla bekliyoruz.''