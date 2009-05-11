DSP: AKP, muhtaç durumdaki vatandaşları istismar ediyor

DSP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Hasan Macit, AK Parti iktidarının, yardıma muhtaç vatandaşları istismar ettiğini iddia etti.



Macit, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının mütevelli heyetlerinin, bazı illerde yasaya uygun oluşturulmadığını öne sürdü. Hasan Macit, mütevelli heyetlerinin bazı üyelerinin, kendi siyasi düşüncesi ya da çıkarları doğrultusunda vakfın kaynaklarını kullandığını, bu iddiaların kamuoyuna da yansıdığını söyledi.



İstanbul'daki Gaziosmanpaşa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının, yardım paralarını Gaziosmanpaşa İlçesinin AK Parti'li Belediye Başkanı'nın isminin yazılı olduğu kağıtlarla dağıttığını öne süren ve kamuoyunun bu olayı basından öğrendiğini belirten Macit, şöyle devam etti:



"Başbakan ve ilgili bakanlara soruyoruz: Söz konusu vakfın mütevelli heyeti başkanı AKP'den belediye başkan aday adayı olmuş mudur? Vakıf Müdürü Aydın Mert'in iş akdi feshedilmiş midir, edilmişse sebebi nedir? Vakfın mütevelli heyetinin AKP ile ilişkisi var mıdır? Söz konusu vakfın uygulamalarını inceletmeyi düşünüyor musunuz?"



Macit ayrıca, vakıfta mütevelli heyeti üyelerinin belirlenmesi, yardım dağıtımı, vakfa personel alımı ile ilgili de bazı sorular yöneltti.



Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Macit, Anayasa değişikliğinin, Mecliste parmak sayısı düşünülerek yapılamayacağını, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının görüşlerinin alınması gerektiğini ifade etti. Macit, "AK Parti yalnızca sayısal çoğunluk anlayışı ile bunu yaparsa duvara toslar. Ayrıca AKP, Anayasa değişikliği yapmaya yetkili bir parti değildir. Çünkü Anayasa Mahkemesi yargılamış ve AKP'yi suçlu bulmuştur" görüşünü savundu.

