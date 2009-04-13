DSP, Ahmet Tan'ı ihraç etti

29 Mart yerel seçimlerinde CHP'li Kılıçdaroğlu'na destek veren milletvekillerinden Ahmet Tan partiden ihraç edilirken, 4 vekile uyarı cezası verildi.



Bugün toplanan DSP Merkez Disiplin Kurulu, İstanbul milletvekili Ahmet Tan'ı, partiden ihraç ederken, Ankara milletvekilleri Emrehan Halıcı, Mücahit Pehlivan ile Eskişehir milletvekili Tayfun İçli ve İzmir milletvekili Recai Birgün hakkında "Uyarı" cezası verdi.



DSP'de 5 milletvekili, kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.



'Ecevitsizleşen DSP'nin Ergenekon'udur'



DSP Merkez Disiplin Kurulu Toplantısında hakkında ihraç kararı verilen İstanbul Milletvekili Ahmet Tan, kararı "Garip olan Zeki Sezer bakiyesi yönetimin Ergenekon'la ülkenin dalgalandığı bir günde partiden milletvekili atmasıdır. Bu da, Ecevitsizleşen DSP'nin Ergenekon'udur" sözleriyle değerlendirdi.



Tan, yaptığı açıklamada, şu ana kadar partiden kararın kendisine bildirilmediğini, "arkadaşlarının televizyondan öğrenerek kendisine haber verdiklerini" anlattı.



Ahmet Tan, "ihraç" kararını şöyle değerlendirdi:



"Ecevitsizleştirilen DSP'nin yapacağı ilk iş, elbette Ecevit'in onayı ile genel sekreter olan bir milletvekilini ve onun bakanını partiden atmaktır. Garip olan 'Zeki Sezer bakiyesi' yönetimin Ergenekon'la ülkenin dalgalandığı bir günde partiden milletvekili atmasıdır. Bu da, Ecevitsizleşen DSP'nin Ergenekon'udur. Ergenekon Türkiye'nin hukukunu, geleceğini tehdit ediyor. 'DSP Ergenekonu' da parti hukukunu ve halk yararına açık siyaseti tehdit ediyor.



Ecevitsizleşen DSP, bu bakiye yönetimden kurtulamazsa, kaynaklarıyla birlikte yok olup gitmeye mahkumdur."



Kararın kendisine bildirilmeden basına yansıtılmasından duyduğu rahatsızlığı dile getiren Tan, karar kendisine tebliğ edildikten sonra yargıya başvuracağını bildirdi.

