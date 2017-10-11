DSÖ’den çocuk ve gençlerde obezite uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 1975 yılından beri çocuk ve gençler arasında obezitenin on kat arttığı uyarısında bulundu. DSÖ tarafından 11 Ekim Dünya Obezite ile Mücadele Günü dolayısıyla Çarşamba günü İsviçre'nin Cenevre kentinde bir açıklama yapıldı. Açıklamada, sağlığı tehdit eden bu eğilimin özellikle yoksul ülkelerde önümüzdeki yıllarda da süreceği belirtildi. Dünyanın zengin ülkelerinde ise gençler arasında bu eğilim duracağının tahmin edildiği ancak bu ülkelerde de obez sayının çok yüksek olduğu kaydedildi.

DSÖ ve Londra Kraliyet Akademisi tarafından 2016'da yapılan ortak araştırmada, yaşı 5 ile 19 arasında değişen yaklaşık 124 bin çocuk ve gencin obez sayıldığı tespit edildi. Bu sayının dünyadaki kız çocuklarının yüzde 6'sını, erkek çocuklarının da yüzde 8'ini oluşturduğu kaydedildi.

Araştırmada 213 bin civarında çocuk ve gencin de aşırı kilolu olduğu, ancak obez sayılmadığı belirtildi.

Obezitenin nedenleri

Araştırmada, 1975 yılında dünyadaki çocuk ve gençlerin sadece 11 milyonunun obez olduğuna, bu sayının da çocuk ve gençlerin yüzde 1'inden azını oluşturduğuna dikkat çekildi.

DSÖ'den yapılan açıklamada, çocuk ve gençlerin kilo almasının farklı nedenleri olduğu belirtildi. Yoksul aileler için sağlıklı beslenmenin pahalı olması ve karbonhidrat açısından zengin yemekler ile ayak üstü yenen yiyeceklerin dar gelirli aileler için daha kolay ulaşabilir olması bu nedenler arasında sayıldı.

Bunun yanı sıra, gıda üreticilerinin ürünlerini satmak için yaptığı reklam kampanyalarının insanları etkilediği belirtildi.

Ayrıca obeziteye neden olarak hareketsizlik gösterildi.

DSÖ'nün uyarısı

DSÖ, açıklamasında aşırı kilonun diyabet, kalp ve damar hastalıkları gibi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda da uyarıda bulundu.

Açıklamada, çocuk ve gençlerin korunması için sağlıklı olmayan gıda ürünlerinin vergilendirilmesi ve okulların çocuklara sağlıklı yiyecekler sunması önerildi.

Araştırmada, yaklaşık 130 milyon kişinin boyu ve kilosu incelendi. Böylelikle Vücut Kitle Endeksi hesaplandı. Vücut Kitle Endeksi, boy ile kilo arasındaki ilişkiyi gösteriyor.

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