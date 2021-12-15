DSÖ yetkilisi: 2022’nin, Covid-19 salgınının bitiş yılı olacağı konusunda inanılmaz iyimserim

Bu arkada Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), Covid-19 Omicron varyantının 2022'nin ilk iki ayında Avrupa kıtasında baskın varyant olmasının beklendiğini açıkladı.

ECDC'nin güncellenen risk değerlendirme raporunda, varyantın gelecek birkaç ay içinde Avrupa ülkelerinde "çok hızlı" yayılacağı beklentisine yer verildi. Raporda, Delta'nın şu anda baskın varyant olarak devam ettiği ancak Omicron'un Avrupa'da gelecek yılın ilk iki ayı içinde baskın hale gelmesinin yüksek ihtimal olduğu vurgulandı.

ECDC Direktörü Andrea Ammon, Omicron'un hızla yayılma ihtimalini "çok yüksek" gördüklerini söyledi. Ammon, "Omicron'un daha önce Delta varyantını dikkate alan öngörülere ek olarak ölümler ve hastaneye kaldırılanların sayılarını artıracağının çok yüksek ihtimal dahilinde olduğu düşünülüyor" dedi.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Omicron varyantının dünyada 77 ülkede tespit edildiğini fakat bu sayının çok daha fazla olduğunu söylemişti. Birçok Avrupa ülkesinde kasım sonunda Omicron varyantının tespit edilmesi üzerine salgın tedbirleri artırılmıştı.