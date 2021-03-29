DSÖ ve Çin'den ortak çalışma: Covid-19, yarasalardan insanlara başka bir hayvan aracılığıyla geçmiş olabilir

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Çin'in ortak gerçekleştirdiği bir çalışma, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) ortaya çıkışında en muhtemelen senaryonun virüsün "yarasalardan başka bir hayvan aracılığıyla insanlara taşınması" olduğunu açıkladı.

Associated Press'in ulaştığı rapor, Çin'in Vuhan kentinde çıkan Covid-19'un kaynağına ilişkin araştırma bulgularına yer verdi. Rapora göre, virüsün laboratuvardan sızma olasılığı "oldukça düşük bir ihtimal" olarak nitelendi.

Araştırmalar, virüsün yüksek bir ihtimalle başka bir hayvan aracılığıyla yarasalardan insanlara taşındığını gösterdi. Doğrudan yarasalardan insanlara bulaşın da mümkün olduğu, soğuk gıda zincirinden insanlara bulaşın ise "mümkün" ancak düşük ihtimal olduğu belirtildi.

Henüz tamamlanmamış olan rapor, DSÖ ekibinin geçen aylarda Çin'in Vuhan kentine yaptığı ziyaretteki incelemelere dayanıyor.