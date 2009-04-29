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Sağlık

DSÖ uzmanları bilimsel değerlendirme için toplanıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uzmanları, domuz gribiyle ilgili bugüne kadar elde edilen verilere, hastalığın nasıl yayıldığına, insan sağlığını nas&#

29 Nisan 2009 03:00

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uzmanları, domuz gribiyle ilgili bugüne kadar elde edilen verilere, hastalığın nasıl yayıldığına, insan sağlığını nasıl etkilediğine ve nasıl tedavi edilebileceğine ilişkin bilimsel değerlendirme yapmak üzere toplanıyor.

Cenevre'de bugün yapılacak toplantıya, ABD, Meksika ve domuz gribi vakalarının tespit edildiği diğer ülkelerden uzmanlar telefonla katılacak.

BM'ye bağlı DSÖ, toplantıdan kısa süre sonra da bir rapor yayımlanacağını bildirdi.

Domuz gribinden Meksika'da 150'den fazla kişinin öldüğünden ve 2 binden fazla kişinin hastalandığından şüpheleniliyor.

DSÖ, diğer 7 ülkede de 105 vakanın doğrulandığını bildirirken, bu vakaların yaklaşık yarısının ABD'de bulunduğunu kaydediyor. Hastalığın sadece Meksika'da ölüme yol açtığı biliniyor.

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