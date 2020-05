DSÖ uzmanı, limon ve zencefilin Koronavirüs'e etkisini değerlendirdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Yardımlar Direktörü Michael Ryan, sağlığı korumaya yönelik limon ve zencefilin tüketilebileceği, ama bu ürünlerin yeni tip Koronavirüse (Covid-19) karşı terapötik etkisinin kanıtlanmadığını belirtti.

Sputnik'in haberine göre; Ryan, Cenevre’deki basın toplantısında, limon ve zencefilin Koronavirüse karşı etkili olup olmadığı sorusuna, "Bizi daha iyi hissettiren her şey, güven veren her şey ve tehlikeli olduğunu düşünmediğiniz her şey kesinlikle sağlık üzerinde olumlu etkiye sahip olabilir. Ama bu, hastalığa karşı etkili olduğunu söylemekle aynı şey değil. Halihazırda Covid-19’a karşı mücadelede etkinliği kanıtlanan bir tedavi yok. Bu yüzden insanlara, eğer limon, zencefil ve bal gibi sevdikleri ilaçlar varsa hastalık sırasında onları tüketmeye devam etmelerini tavsiye ederim. Ama bir şeylerin Covid-19’ten iyileştirebileceği yönünde asılsız varsayımlar yapmayalım. Şu an için doğrulanmış bir tedavi yok" ifadelerini kullandı.