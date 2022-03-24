DSÖ: Ukrayna'da sağlık merkezleri hedef alınıyor, hastalar tedavi olamıyor

DSÖ, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının başladığı 24 Şubat'tan bu yana ülkedeki sağlık hizmeti veren merkezlere 64 saldırı yapıldığını açıkladı.

Açıklamada, Ukrayna'da savaşın sağlık sistemine etkilerine ilişkin verilere yer verildi. Ülkede iç göçe maruz kalan her üç kişiden birinde kronik hastalık bulunduğu belirtilen açıklamada, ülke genelinde 1000'e yakın sağlık tesisinin çatışma hattında yer aldığı, bu nedenle çok sayıda hastanın tedavi sürecinin aksadığı kaydedildi.

"Covid-19'la mücadeleyi neredeyse durma noktasında"

Savaşın ülkede Covid-19'la mücadeleyi "neredeyse durma noktasına getirdiği" de vurgulanan açıklamada, Rus saldırıları öncesi ülkede günde en az 50 bin kişi aşılanırken 24 Şubat'tan 15 Mart'a kadar yalnızca 175 bin kişiye Covid-19 aşısı yapıldığı ifade edildi. DSÖ'nün verilerine göre, 24 Şubat'tan 22 Mart'a kadar ülkede sağlık hizmeti veren 64 merkez saldırıya uğrarken bu saldırılarda 15 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi yaralandı.

"Sağlık hizmetlerine yönelik saldırılar insanları umutsuz bırakmak için uygulanan bir savaş taktiği"

DSÖ Ukrayna Temsilcisi Dr. Jarno Habicht, sağlık merkezlerine yapılan saldırıları kınarken, "Sağlık hizmetlerine yönelik saldırılar uluslararası insan hakları hukukunun ihlali olmakla birlikte sağlık altyapısını yıkmak ve insanları umutsuz bırakmak için uygulanan bir savaş taktiğidir" açıklaması yaptı. Habicht, sağlık merkezlerine yapılan saldırıların korumasız olan sivilleri daha mağdur hale getirdiğini vurgulayarak, "Sağlık hizmetleri asla bir hedef değildir ve olmamalıdır" dedi. (AA)