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Sağlık

DSÖ: Tamiflu, domuz gribine karşı hâlâ etkili

Dünya Sağlık Örgütü, grip tedavisinde kullanılan Tamiflu ilacının domuz gribine (H1N1) karşı hala etkili olduğunu bildirdi.

27 Kasım 2009 02:00

T24 - Dünya Sağlık Örgütü, grip tedavisinde kullanılan Tamiflu ilacının domuz gribine (H1N1) karşı hala etkili olduğunu bildirdi.

DSÖ yetkilisi Dr. Keiji Fukuda, İngiltere ve ABD'de ilaca direnç gösteren münferit vakalara rağmen, örgütün hastalık hakkındaki değerlendirmesinin değişmediğini, Tamiflu'nun H1N1 vakalarının büyük çoğunluğunda yüksek etkisinin sürdüğünü ifade etti.

Fukuda, araştırmaların devam ettiğini belirterek, Tamiflu'nun etkili olmadığı Amerikalı ve İngiliz hastaların bağışıklık sistemlerinin çok zayıf olduğunun tespit edildiğini söyledi.

ABD'de Kuzey Carolina hastanesinde 4 kanser hastası ile İngiltere'deki bir hastanede 5 hastada yapılan testler, bir grip türünün Tamiflu'ya direnç gösterdiğini ortaya çıkarmıştı.

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