DSÖ: Pandemi bitmekten uzak bir noktada; hâlâ ortasındayız

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, haftalık Covid vakalarındaki artışa dikkati çekerek pandeminin sona gelmesine hâlâ uzak olduğumuzu söyledi.
Reuters’ta yer alan habere göre, Cenevre’de gazetecilerin sorusunu yanıtlayan DSÖ Sözcüsü Margaret Harris, pandeminin bitişine ilişkin verdiği yanıtta “Bitmekten uzak. Kesinlike pandeminin ortasındayız” dedi.
DSÖ, bir ay süren bir gerilemenin ardından dünya geneli Covid vakalarının yeniden artmaya başladığını belirtti.
DSÖ daha önce pandeminin akut döneminin bitebilmesi için dünya nüfusunun yüzde 70’inin aşılanması gerektiğini söylemişti.