DSÖ öncülüğündeki program, Covid-19'a karşı geliştirilen hapı yoksul ülkelere 10 dolara ulaştırmayı amaçlıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) öncülüğünde, yoksul ülkelere Covid aşısı, tedavisi ulaştırmayı amaçlayan programın ilaç şirketi Merck’ün duyurduğu Covid ilacını yoksul ülkelere tanesi 10 dolara ulaştırmak üzere çalıştığı belirtildi.

Reuters’ın ulaştığı taslak belgeye göre, Dünya Sağlık Örgütü önceliğindeki program ACT-A, Covid nedeniyle hastaneye yatış ve ölümü yüzde 50 oranında engellediği duyurulan hap formatındaki ilacın yoksul ülkelere uygun fiyatla ulaştırılması için çalışıyor.

Program, gelecek yılın eylül ayına kadar yoksul ülkelere bir milyar Covid-19 testi ulaştırmayı amaçlıyor. Programın bir diğer amacı ise küresel ölçekte 120 milyon hastaneye Covid tedavisi sağlayabilmek.

ABD’li ilaç firması Merck, Koronavirüs'ün etkilerini ve virüse bağlı ölüm oranlarını azaltan ilk hap formundaki ilacı geliştirdiğini açıklamıştı. Merck, Molnupiravir adını verdiği ilacının, enfeksiyonun erken evresindeki kişilerde hastaneye yatış ve ölüm oranlarını yüzde 50 oranında azalttığını belirterek, ilacın ABD ve diğer ülkelerde kullanımı için ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) başvurmuştu. İlacın bir hasta için ücretinin yaklaşık 700 dolar yani 6 bin 200 Türk Lirası olacağı öngörülüyor.