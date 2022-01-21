DSÖ: Omicron'un ilk tespit edildiği Afrika'da Covid vakaları belirgin bir biçimde düştü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Omicron varyantının ilk tespit edildiği Afrika’da vaka sayılarında belirgin bir düşüş olduğunu, Covid ölümlerinin de Omicron çıktığından bu yana ilk kez düşüşte olduğunu açıkladı.

DSÖ Afrika’dan yapılan açıklamada yeni tespit edilen vakaların yüzde 20, Covid ölümlerinin yüzde 8 oranında düştüğü belirtildi.

DSÖ Afrika Temsilcisi Matshidiso Moeti, 56 gün süren Omicron dalgasının “bu zamana kadarki en kısa” olduğunu söylese de uyardı: Kıta, henüz pandemiyle işini bitirmedi. Virüs gezinmeyi sürdürdüğü sürece gelecek dalgalalar kaçınılmaz”

Afrika nüfusunun yalnızca yüzde 10’u Covid’e karşı tam aşılı.