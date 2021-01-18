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Koronavirüs

DSÖ: Koronavirüs haftada 100 bin can alabilir

Şu anda ölümlerin yüzde 47’sinden fazlasının Kuzey Amerika ve Güney Amerika’da yaşandığını dile getiren Ryan, gelecekte bu oranın artabileceğini söyledi

18 Ocak 2021 22:10

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yeni tip Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısının haftada 100 bine çıkabileceğini belirtti.

Sputnik'te yer alan habere göre DSÖ Acil Durum Programı Direktörü Dr. Michael Ryan, "Halihazırda epidemiyolojik durum dinamik ve dengesiz bir şekilde gelişiyor, gelecekte zorlaşabilir. Ölenlerin sayısı haftada 100 bine çıkabilir" diye açıkladı.

Şu anda ölümlerin yüzde 47’sinden fazlasının Kuzey Amerika ve Güney Amerika’da yaşandığını dile getiren Ryan, gelecekte bu oranın artabileceğini söyledi.

Ryan’ın sözlerine göre, Avrupa’da durum istikrara kavuşuyor, ama ölüm oranı halen çok yüksek düzeyde kalıyor.

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