DSÖ: Koronavirüs'e karşı geliştirilen aşılar sihirli birer mermi değil

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip Koroanvirüs'e (Covid-19) karşı geliştirilen aşıların 'sihirli birer mermi olmadığını' açıladı. Örgüt, dünya çapında 1,5 milyondan fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan salgının söz konusu aşılarla sone ereceğine dair yanlış bir algı olduğu uyarısında bulundu.

"Aşı olmak, sıfır Covid-19 seviyesine gelmek demek değil" diyen DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, ayrıca herkesin gelecek yılın başında aşı olamayacağını da dile getirdi.

Ryan, "Aşılama, sahip olduğumuz malzeme çantasına büyük ve güçlü bir araç daha ekleyecek. Ancak bu işi tek başlarına yapmayacaklar" sözleriyle, aşı olduktan sonra bile Covid-19'un tamamen ortadan kaybolmayacağını söyledi.

Örgütün açıklaması, Rusya'nın cumartesi günü yüksek riskli gruptaki hastalara yönelik aşılama faaliyetlerinin başladığı ve diğer bazı ülkelerin de benzer çalışmaları başlatacaklarını ilan ettikleri bir güne denk geldi.