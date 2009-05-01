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Sağlık

DSÖ kesinleşmiş vaka sayısını 331’e yükseltti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), H1N1 gribinde kesinleşmiş vaka sayısını 331'e yükseltti. Örgüt, bu vakaların 11 ülkede görüldüğünü, hastal

01 Mayıs 2009 03:00

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), H1N1 gribinde kesinleşmiş vaka sayısını 331'e yükseltti. Örgüt, bu vakaların 11 ülkede görüldüğünü, hastalıktan 10 kişinin de hayatını kaybettiğini bildirdi.

DSÖ'nün internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsü ABD'de 109 kişide tespit edildi ve bir kişi öldü. Meksika'da da 156 kişide virüs tespit edildi, 9 kişi öldü.

Diğer ülkelerde kesinleşmiş vakaların sayısı da şöyle:

Avusturya (1), Kanada (34), Almanya (3), İsrail (2), Hollanda (1), Yeni Zelanda (3), İspanya (13), İsviçre (1), İngiltere (8).

(AA)

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