DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, gelecek seçim için tek aday oldu

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Dünyanın Covid-19’la mücadelesi sırasında Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Genel Direktörü olan Tedros Adhanom Ghebreyesus’un gelecek mayısta gerçekleşecek DSÖ seçiminde tek aday olacağı belirtildi.

Reuters’ın aktardığı habere göre, DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, ikinci beş yıllık görevini yapmaya hazırlanıyor. Ghebreyesus’un 28 ülkenin tek adayı olarak gösterileceği belirtildi.

Eski Etiyopya Sağlık Bakanı ve Dışişleri Bakanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, ilk Afrikali DSÖ Genel Direktörü olmuştu.

Aday gösterilenlere ilişkin hazırlanan resmi listede, Tedros’un Fransa, Almanya ve diğer Avrupa Birliği üyesi ülkelerden ve üç Afrika ülkesinin desteğini aldığı görüldü.

DSÖ’nün cinsel istismar skandalı

Avrupa Komisyonu, Kongo Cumhuriyeti'ndeki cinsel istismar skandalı nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) programlarına verdiği fonları askıya aldı.

Kongo'da 2018-2020 yılları arasında patlak veren 10. Ebola salgını sırasında 50 kadın, salgınla mücadele amaçlı ülkeye gönderilen DSÖ personeli tarafından cinsel istismara ve cinsel tacize maruz kaldıklarını belirterek, uluslararası haber ajanslarına ihbarda bulundu.