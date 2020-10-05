DSÖ: Dünya nüfusunun yüzde 10'u Koronavirüs'e yakalanmış olabilir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sağlık Acil Durumları Programı'nın yönetici direktörü Mike Ryan, dünya nüfusunun tahmini olarak yüzde 10'unun yeni tip Koronavirüs (Covid-19) taşıyıcısı olduğunu duyurdu.

DSÖ Yönetim Kurulu özel oturumunda konuşan Ryan, geri kalan yüzde 90'lık nüfusun halen tehlike altında olduğunu belirtti ve virüsün giderek yayılmasıyla zor bir dönemin dünyayı beklediğini ifade etti.

"Bu hastalık yayılmaya devam ediyor"

Özellikle Güneydoğu Asya'da vaka sayısının artış gösterdiğini ve Avrupa ile Akdeniz'in doğusundaki ülkelerde de vaka ve ölüm sayısının arttığını dile getiren Ryan, şu ifadeleri kullandı:

"Şu anki hesaplamalarımıza göre dünya çapındaki nüfusun yüzde 10'una Koronavirüs bulaştı. Bu ülkelere göre değişiyor ve şehirden kasabalara da değişiklik gösteriyor. Fakat demek istediğimiz dünyanın geri kalanı halen risk altında. Çok zorlu bir döneme giriyoruz. Bu hastalık yayılmaya devam ediyor."

Dünya nüfusunun 7,8 milyar kişi olduğu tahmin edilirken, küresel ölçekte toplanan Covid-19 verilerine göre, toplam nüfusun yüzde 0,46'sını oluşturan 35,5 milyon kayıtlı Covid-19 vakası bulunuyor.